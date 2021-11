»En gammel mand.«

Sådan beskriver 9-årige Parwana Malik den 55-årige fremmede mand, hendes forældre har solgt hende til.

Det skriver CNN, der 22. oktober mødte den kommende barnebrud.

Her beskrev Parwana, hvordan hun frygter, at den 55-årige mand, som hun skal giftes med, vil slå hende og tvinge hende til at arbejde i hans hus.

Men hendes forældre har ikke andet valg end at sælge deres datter.

Familien har levet af nødhjælp og lavtlønnet arbejde i fire år i en flygtningelejr i Qala e Naw i Badghis-provinsen i Afghanistan.

Og efter Taliban tog magten 12. august, er det kun blevet hårdere for familien.

Faderen har allerede solgt Parwanas 12-årige storesøster for flere måneder siden, men nu har de ikke længere råd til basale ting som mad, og turen var derfor kommet til Parwana.

CNN har fået fuld adgang og tilladelse af forældrene til at tale med børnene i flygtningelejren. Forældrene føler sig nemlig magtesløse.

Ifølge en aktivist for menneskerettigheder, Mohammad Maiem Nazem, er der dag for dag flere familier, der sælger deres børn.

»Mangel på mad og arbejde. Familerne føler de er nødt til at gøre det,« siger han til CNN.

Parwanas far, Abdul Malik, har fortalt, at han er ødelagt af skyld, skam og bekymring.

Han har i forvejen forsøgt at rejse til byen Qala-e-Naw for at lede efter job - men det var uden held.

Abdul Maliks kone har tigget om mad hos andre familier i lejren, men det er ikke længere nok.

»Vi er otte familiemedlemmer. Jeg er nødt til at sælge for at holde resten af familien i live,« fortæller han til CNN.

24. oktober blev Parwana solgt for et får, land, og kontanter. En samlet værdi på omkring 2.200 dollar, hvilket svarer til lidt over 14.000 danske kroner.

CNN var med under handlen. Her fortalte køberen, at han ikke betragtede salget som et ægteskab, men at hans ville tage sig af Parwana, som var hun deres barn.