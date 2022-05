Det er ikke enhver, der kan prale af at have besteget verdens højeste bjerg, Mount Everest.

Men det kan den 52-årige nepaleser Kami Rita om nogen. For ikke bare én gang, men hele 26 gange har han nu formået at bestige det skyhøje bjerg.

Og det betyder således, han har slået sin egen personlige rekord. Det skriver CNN.

»Kami Rita har slået sin egen rekord og har etableret en ny verdensrekord i klatring,« sagde Taranath Adhikari, generaldirektør for Department of Tourism i hovedstaden Kathmandu, kort tid efter han igen var tilbage i Kathmandu.

Kami Rita slår siden egen rekord ved at bestige bjerget for 26. gang. Foto: NARENDRA SHRESTHA

Den 26. bestigning fandt sted i sidste uge, hvor Kami Rita sammen med ti andre valgte at tage turen på det 8.848 meter høje bjerg.

Her nåede de toppen af bjerget omkring klokken 19 lørdag lokal tid.

Den 52-årige nepaleser var på Mount Everests top for første gang i 1994, og han har ifølge Guinness World Records besteget bjerget stort set hvert år siden da.

Den rutinerede klatrer, der er født nær Mount Everest, har også rekorden for flest gange at have besteget bjerge, der er over 8000 meter høje.

Mount Everest er beliggende i bjergkæden Mahalangur Himal i Himalaya, som er på grænsen mellem Kina og Nepal.