Onsdag klokken 12 dansk tid skulle 12-årige Archie Battersbees respirator være blevet slukket.

Men det blev endnu en gang udsat.

Archie Battersbees mor, Hollie Dance, siger, ifølge Sky News, at hendes søn havde endnu en stabil nat, og at hun er blevet kontaktet af læger i Japan og Tyrkiet, som mener at have de rette medicinske indgreb, der kan hjælpe Archie Battersbee med at komme sig.

»Jeg håber, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol træder ind og giver Archie retten til at leve. Det synes jeg, at han fortjener,« siger Hollie Dance og fortsætter:

»Vi vil ikke give op på Archie, før det er slut.«

Derfor overvejer hun nu, om hun skal flytte sin søn uden for Storbritannien, så han kan modtage hjælp andetsteds.

Det var ellers blevet endegyldigt afgjort tirsdag, at Archie Battersbees respirator skulle slukkes onsdag klokken 12, da tre højesteretsdommere konkluderede, at appelretten i første omgang tog den rigtige beslutning om, at 12-årige Archie Battersbee er hjernestammedød, og at det ikke vil give mening at fortsætte behandlingen af ham.

»Selv hvis den livsforlængende behandling skulle bevares, ville Archie dø i løbet af de næste par uger på grund af organsvigt og derefter hjertesvigt,« lød det fra dommerne.

Men Archie Battersbees respirator blev ikke slukket som forventet, og ifølge Hollie Dance skyldes det, at behandlingen ikke stoppes, mens ansøgningen om at udsætte tilbagetrækningen af hans livsforlængende behandling stadig behandles.

Ansøgningen var dog blevet afvist tirsdag, men alligevel er Archie Battersbee fortsat i live.

Lægerne, der behandler ham, på Royal London Hospital i Whitechapel i det østlige London, mener, at han er hjernestammedød, men hans familie insisterer på, at behandlingen skal fortsætte, så længe Archie Battersbees hjerte stadig banker.

Archie Battersbees forældre, Paul Battersbee og Hollie Dance, mener, at en standsning af behandlingen vil være i strid med Storbritanniens forpligtelser i henhold til FN-konventionen. De internationale forpligtelser siger, at stater skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at handicappede nyder lige rettigheder, og at regeringer bør gøre alt, hvad de kan, for at forhindre børn og unges død.