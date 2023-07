Han kunne bade i en pengetank som Joakim von And.

Men Jannik Vestergaard har andre mål i livet end at tjene maksimalt muligt.

Således har der på det seneste været historier om et saudiarabisk tilbud til Leicester-danskeren, og ifølge B.T.s oplysninger kunne han have tjent seks millioner dollar, 40 millioner kroner, udbetalt på at lave skiftet til det kontroversielle land, men han afviser det.

»Det bliver ikke til noget,« siger Jannik Vestergaard kategorisk i et interview med B.T.

Jannik Vestergaard og resten af Leicester-holdet fik deres træningskamp mod Tottenham i Thailand aflyst pga. regn. Foto: Rungroj Yongrit/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Jannik Vestergaard og resten af Leicester-holdet fik deres træningskamp mod Tottenham i Thailand aflyst pga. regn. Foto: Rungroj Yongrit/EPA/Ritzau Scanpix

»Jeg vil ikke kommentere klubnavne, for det er ikke fair, men der kan jeg kun sige, at mine sportslige ambitioner betyder allermest. Jeg har altid valgt klub efter, hvad, jeg har troet på, ville være et godt skridt op fodboldmæssigt.«

»Penge har aldrig været min motivation. Den sportslige udfordring er hele grunden til, at jeg spiller fodbold – og elsker at gøre det,« understreger forsvarsspilleren med de 35 landskampe for Danmark.

Den centrale forsvarsspiller har stadig kontrakt med Leicester et år endnu, men efter nedrykning til Championship og en svær situation i forhold til spilletid er han åben for et skifte denne sommer.

»Helt ærligt, så går jeg efter de fem store ligaer, og jeg forstår på min agent, at der er god interesse. Jeg har store sportslige ambitioner, og der er god tid tilbage i vinduet, så jeg synes, at det ser godt ud,« forklarer han og dræber dermed rygterne om, at han kunne være på vej tilbage til dansk fodbold, hvor især FC København har været nævnt.

Leicester købte som bekendt 30-årige Jannik Vestergaard for hele 130 millioner kroner i sommeren 2021, men den tidligere manager Brendan Rodgers så ikke hans vej, selv om han selv havde jagtet den høje dansker i halvandet år i Southampton.

Nu træner Jannik Vestergaard op med holdet under den nye manager Enzo Maresca med god spilletid til følge, men planen er stadig at komme væk.

»Det er gået rigtigt godt for mig personligt i pre-season med vores nye manager. Jeg har spillet i alle testkampe og er i rigtig god form efter den lille skade, der holdt mig ude af den sidste del af sæsonen,« siger han og fortsætter:

»Jeg føler mig helt på samme niveau som for to år siden med landsholdet, da vi spillede EM-semifinale på Wembley – eller for et år siden, da vi slog Frankrig i Paris. Jeg har en kæmpeappetit på fodbold, og det er godt at se og mærke, at det spillemæssigt går godt – og at det bare har været nogle ydre omstændigheder, der har gjort, at det ikke har fungeret. Men jeg tror fuld og fast på, at klubben og jeg er enige om, at jeg kan komme væk nu.«

Men det bliver ikke ned til Cristiano Ronaldo, Karim Benzema og N’Golo Kante i oliestaten.