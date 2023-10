Angrebskongen Andreas Cornelius gjorde comeback i Parken – og det med bravur!

Med sin velkendte fysik, fart og farlighed i feltet gjorde bomberen forskellen for FC København, som var i knæ mod Vejle i Parken lørdag aften.

»Det var ‘Corner classic’ som i de gode gamle dage. Det var opløftende for FCK – og for landsholdet,« siger fodboldreporter Steffen Gronemann i B.T.-podcasten 'Transfervinduet – ugens rapport'.

Andreas Cornelius, der siden han vendte tilbage til FCK i sommeren 2022 har døjet med den ene skade efter den anden, blev sat på banen, da FCK var bagud med 1-0 mod oprykkerne.

Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

Og i de 35 minutter, den 30-årige angriber var på banen i sit comeback, var han med til at vende FCK's truende nederlag til en 2-1-sejr.

»Han har været en tur i Qatar til en specialist, som har konkluderet, at hans krop er ‘tiptop’, som Cornelius selv har sagt det. Han har en flot assist til udligningen. Han blev ikke skadet, og gjorde det virkelig godt. Han ændrede kampen for FCK,« siger Lasse Vøge, som mener, at han kan blive brugbar i Champions League-kampene senere på efteråret.

Landsholdsangriberen er dog ikke med, når FCK møder Manchester United tirsdag aften, hvor han skånes. Men derefter resterer der tre gruppekamp, hvor Cornelius kan komme i spil.

»Det var sindssygt vigtigt, at de får vendt kampen. FCK har jo kun vundet to ud af de seneste fem kampe. Det er bekymrende, at de ikke spiller bedre. Men det var et vigtigt signal at sende med en sejr,« siger Steffen Gronemann.

Lyt til 'Transfervinduets – ugens rapport' herunder, hvor weekendens Superliga-kampe tages under kærlig behandling:

