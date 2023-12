Han skal bare stoppe med det - og det hjælper ikke at undskylde for det.

Brøndby-profilen Mathias Kvistgaarden var i weekendens Superliga-kamp mod Hvidovre hovedperson i en af sæsonens mest spøjse episoder - og det får han verbale hug for.

Brøndbys unge offensivprofil har opbygget et ry for at filme for meget i kampene. Det har sat sindene i kog hos fodboldfans, eksperter og modstandere, og mod Hvidovre tog han den ufine tendens til nye højder.

»Det er et stort problem, det der foregår med Kvistgaarden. Det har været et tema dette efterår, at han filmer for meget og falder meget nemt. Det er indgroet i ham. Det er for meget,« siger B.T.-fodboldreporter Steffen Gronemann i Superliga-podcasten 'Transfervinduet - Ugens Rapport'.

I Brøndbys 4-0-sejr over Hvidovre kommer Kvistgaarden løbende i fuld fart med bolden ind i en duel med Hvidovres Daniel Stenderup. Han smider sig i græsset, og dommeren skal til at give Stenderup et gult kort for ulovligt at bremse et angreb.

Men Kvistgaarden rejser sig straks og bønfalder dommeren om at undlade at uddele et gult kort til Hvidovre-spilleren (se situationen herover i videoen).

Brøndby-profilen indrømmer over for dommeren, at han har filmet i situationen - altså smidt sig med vilje. Efter kampen angrer Kvistgaarden for åben skærm.

»Det var usportsligt og klamt. Det er en dårlig vane,« siger han efterfølgende til Eurosport og lader seerne vide, at han er skuffet over sig selv.

Den reaktion har givet Kvistgaarden oprejsning blandt enkelte fans, men der er fortsat utilfredshed over hans usportslige ageren, og der skal mere til end en undskyldning, mener panelet i 'Transfervinduet - Ugens Rapport'-podcasten.

»Han kalder sig selv 'klam' og 'usportslig'. Det har jeg godt nok aldrig set før. Det var lidt underligt at være vidne til. Han har nok haft den kritik, han har fået, i baghovedet,« siger Steffen Gronemann.

»Han har fået sindene i kog hos alle modstanderfans, fordi han har det der i sit spil. Han bør måske hyldes for at gå ud og undskylde, men han siger det 100 procent kun for at undgå igen at blive kaldt den største filmer i Superligaen. Han har været meget kritiseret. Tidligere har han dog afvist, at han smider sig for let, når der har været andre lignende situationer,« siger Jonas Dalgård, B.T.-fodboldreporter i podcasten.

Tidligere på efteråret løb Mathias Kvistgaarden ind i dommeren og smed sig - i manges øjne - for teatralsk i græsset og ømmede sig voldsomt. Den og weekendens bemærkelsesværdige situationer er to af flere, der har givet U21-landsholdsprofilen et dårligt image blandt modstandere og fodboldfans.