Nogle fodboldspillere undlader at juble, når de scorer mod en eksklub. Andre hoverer og får fansene på nakken.

Det sidste oplevede fodboldekspert og tidligere landsholdsspiller Lars Jacobsen på egen krop, da han i 2004 var lidt for kæk over for fansene i OB.

»Jeg hoverede. Det skulle jeg ikke have gjort. Jeg røg ned og jublede op til de her OB-fans, som virkelig havde været på nakken af mig gennem lang tid, og jeg var blevet kaldt alt muligt gennem lang tid,« fortæller Lars Jacobsen i podcasten 'Bag om trøjen' om sin jubelscene efter sin scoring for FCK mod OB.

Lars Jacobsen fik sin fodboldopdragelse i OB, hvor han spillede indtil 2002. Efter et år i tyske HSV vendte han hjem til Danmark og FC København – til stor utilfredshed for fansene på Fyn.

»Jeg modtog ubehagelige opkald og sms'er, men et eller andet sted var det stadig harmløst. Men jeg kunne mærke, at der var noget, som skulle ud der, og det eskalerede lidt efter det. Jeg blev buhet ud af Odense Stadion, og der hang alverdens bannere derovre. Det tændte mig helt vildt,« fortsætter den tidligere fodboldspiller i podcasten.

Lars Jacobsen nåede at spille 112 superligakampe for OB og 184 for FCK, hvor han spillede ad to omgange.

Det blev også til 81 landskampe i rødt og hvidt, inden han stillede støvlerne på hylden i 2016.

Podcasten 'Bag om trøjen' er lavet af en anden tidligere landsholdsspiller Jan Michaelsen, der blandt andet optrådte for AB og græske Panathinaikos i sin karriere.