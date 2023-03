Lyt til artiklen

Danmarks mest omtalte græsplæne fortsætter med at volde problemer.

Trods en tocifret millioninvestering, en komplet renovering af undergrunden og et helt nyt tæppe døjer Parken stadig med brune plamager af dødt græs.

FCK-boss Allan L. Agerholm har gjort det til sin personlige mærkesag at løse udfordringerne. I denne uge var han tæt på – endnu en gang – at grave hele plænen op og anlægge en ny.

»Jeg troede, den var inficeret. Vi havde allerede bestilt et nyt tæppe. Teorierne var, at der enten var gået meldug eller orm i græsset. Men de test, der har været sendt ind til analyse, var negative,« siger formanden for Parken Sport & Entertainment.

Dermed får græstæppet lov at ligge, og nu skal de fremmeste hollandske eksperter forsøge at nå frem til, hvad der i grunden er galt på Østerbro.

En oplagt årsag er årstiden. De færreste kan få en græsplæne til at gro i Danmark om vinteren. Selv med dyre lysanlæg og en opvarmet undergrund.

Det ved Allan Agerholm da også godt.

»Da vi tog beslutningen om at lave arbejdet om vinteren, vidste vi godt, der var en risiko for, at banen ikke ville sætte sig pletfrit. Det er det forkerte tidspunkt på året. Det handler om levende organismer,« siger han og fortsætter:

»Men det er det eneste tidspunkt på året, hvor vi har et tremåneders vindue til at grave det hele op. Så hvis det her er prisen, tager vi det med.«

FCK har i de seneste år fået kastet bunkevis af knastør jord i hovedet om forholdene på Danmarks nationalarena.

Kritikken har været berettiget, erkender Allan Agerholm, der også forventer flere drillerier.

»Fred være med det. Det kan jeg godt leve med. Men det er ikke en pløjemark længere. Jeg synes, vi har løst opgaven. Den tekniske opbygning af grunden er, som den skal være, og spillerne er begejstrede for banen. Den er hård og plan. Det generer ikke dem, at der er mindre græs.«

Den hårdt prøvede plæne får søndag besøg af FCK og OB. Kampen spilles 18:30 og kan følges på Bt.dk.

