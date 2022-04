Strandparken. Pløjemarken. Sandkassen.

Mens FC København stormer mod danmarksmesterskabet i fodbold, er græsplænen i Danmarks ypperste arena for længst dømt til direkte nedrykning.

Sandede øgenavne klæber sig til Parken, og fans og eksperter kritiserer det horrible underlag, guldkampen bliver udkæmpet på.

B.T. tager nu et dybt spadestik ned i de udfordringer og det drama, der gemmer sig i det mest omdiskuterede jordstykke i København.

7.000 kvadratmeter, der har nogle af de værste vækstbetingelser i Danmark, men som også er blevet direkte misligholdt af FC Københavns egen ledelse gennem talrige forkerte beslutninger.

Det mener i hvert fald Karsten Paaske, der står i spidsen for Groundsman Association Denmark – landsforeningen for de græsansvarlige på Danmarks bedste boldbaner.

Han leverer nu en flammende kritik af FCKs sportslige ledelse med Peter 'PC Christiansen i spidsen for at fyre Parkens rutinerede groundsman og erstatte ham med nye kræfter, som ifølge Karsten Paaske har fejlet:

»Hvis jeg var 'PC', ville jeg gå ud at sige: 'Jeg har lavet en fejl'. Det er den hurtigste måde, Parken kan komme tilbage på. Niveauet i Parken er meget, meget skidt, og det er en lang næse til 'PC'. Han står med ansvaret.«

Ved søndagens guldbrag mellem FCK og FCM var der tydelige grønne affarvninger på FCK-spillernes tøj. Ifølge en ekspert i banepleje kan det være resultatet af, at man har farvet græstæppet eller underlaget i Parken. Foto: Liselotte Sabroe

Efter i årevis at have været plaget af et til tider tvivlsomt underlag slog sportsdirektør Peter Christiansen sidste efterår i bordet og krævede grønnere tider på Danmarks mest prestigefyldte græsplæne.

FCK-ledelsen fyrede den rutinerede groundsmanager Daniel Madsen og erstattede ham med et ubeskrevet blad fra det nordlige Danmark.

En mand, 'PC' havde fået kendskab til via en AGF-træningstur til David Nielsens solbeskinnede hjemby, Skagen, hvor plænen var overraskende velplejet.

Parkens tidligere prisbelønnede groundsmanager blev kort inden fyringen flyttet fra den sportslige sektor til den tekniske sektor.

Ifølge kilder tæt på klubben for at FCKs sportslige ledelse ikke skulle risikere at stå som bøddelen for endnu en mangeårig ansat kort tid efter fyringerne af legenderne Per Wind og Mikael Antonsson.

Trods omstruktureringen er Parkens græsplæne efter et tætpakket forårsprogram slidt som aldrig før, og det får altså Karsten Paaske til at levere en nådesløs kritik af beslutningerne i FCK.

Konkret peger han på tre direkte årsager til, at Parkens græsplæne – midt i foråret og efter en særdeles solrig marts – stadig er uegnet til topfodbold.

Først og fremmest valgte Parken i begyndelsen af året at grave den milliondyre hybridgræsplæne op og erstatte den med rullegræs fra Holland. Den nye plæne anlagde man i uge 6, og det får Karsten Paaske til at ryste på hovedet.

Ifølge kritikere er en del af årsagen til FCKs massive baneproblemer et nyt lysanlæg, som er langt tungere end det tidligere, og som derfor laver markante skader på græstæppet. (Arkivfoto) Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Du kan se, at spillerne ikke kan stå fast og flyver rundt. Det bunder i en forkert beslutning. Hvis de havde beholdt hybridbanen og givet den vækstlys, ville den stå fint, men ikke optimalt i dag. I stedet lægger de rullegræs, som slet ikke har bidt sig fast,« siger han og fortsætter:

»Rødderne er ikke aktiveret. De er tvunget til at gøre noget, og så kører de 60 tons sand ud på banen, simpelthen for at udjævne den og skjule, hvor dårlig den er. Det havde jeg aldrig set komme. Jeg har aldrig set nogen topdresse så voldsomt.«

Samtidig kritiserer Karsten Paaske Parken for at indkøbe et nyt – og tonstungt – lysanlæg, som skal få gang i den slatne vækst i græsset. Den har ifølge formanden skadet banen mere, end den har gavnet.

Ifølge Karsten Paaske har Parken fejlet ved at droppe deres tidligere groundsman, som dog også har haft problemer med at gå gang i græsset.

Under Daniel Madsens ledelse er Parkens græstæppe flere gange blevet kåret som landets bedste af Superliga-spillerne, men der har også været masser af kritik. Senest i slutningen af 2021, hvor hybridbanen var slidt op efter EM og et hårdt efterårsprogram.

Den dekorerede groundsman havde flere gange advaret om, at det var nødvendigt med en ny hybridbane, men det var ikke muligt at skaffe. Omkring nytår blev han så – til stor skuffelse – fyret i klubben.

Ifølge kilder tæt på processen, fordi 'PC' ikke mente, at groundsmanageren var lydhør over for hans ideer og visioner. Der skulle nye boller på suppen – Parken skulle skinne i foråret.

Derfor ansatte FCK-ledelsen altså folk med grønne fingre fra det jyske. En uuddannet stadioninspektør fra Serie 3-klubben Skagen blev hentet ind.

Der er lagt tonsvis af sand på Parkens græstæppe. Foto: Liselotte Sabroe

FCK allierede sig også med De Praktiske Konsulenter, som især har erfaring med golfbaner, men udfører også banearbejde for blandt andre AGF og Vejle.

Men formanden for Groundsman Association Denmark har ikke meget fidus til Parkens nye baneansvarlige.

»Deres nye ansatte har ikke mange referencer. Deres konsulenter har overbevist FCK om, at man kan så en græsplæne i januar. De kunne lige så godt smide de penge ud. Hvis FCK køber en ny angriber, undersøger de vel også, hvem det er,« siger Karsten Paaske.

Ifølge Karsten Paaske er det også tydeligt, at FCK har forsøgt at male banen og få den til at fremstå mere grøn og appetitlig, end tilfældet egentlig er.

Sådan så det også ud i guldkampen mod FC Midtjylland, hvor en grøn substans satte sig på spillernes tøj, som flere billeder her i artiklen illustrerer.

FCKs ledelse er i de seneste uger gang på gang blevet konfronteret med det elendige underlag, og der har været skiftende meldinger om, hvad der nu skal ske for at løse problemet.

Cheftræner Jess Thorup sagde før påske, at der skulle anlægges en helt ny bane efter sæsonen. Det blev dog undsagt af bestyrelsesformand Allan Agerholm før braget mod Brøndby.

Han forklarede til 3+, at der er lange udsigter til en permanent løsning. Det tager flere måneders kamppause at få et nyt underlag til at slå rødder, og umiddelbart er det eneste hul i VM-pausen sidst på året.

Allan Agerholm, formanden i Parken Sport & Entertainment, har nedsat en arbejdsgruppe, der skal til bunds i problemerne under Parkens græstæppe. Foto: Mathias Eis

Men – som Allan Agerholm bemærkede – »er det en god idé at lægge en ny græsplæne i december? Det er vi ikke sikre på.«

Den dyre lærdom fik FCK som bekendt i år, da de i uge 6 anlagde en milliondyr rullegræsplæne, som siden kun har voldt problemer.

Nu er det så op til Allan Agerholm at ændre på tingene. Sammen med Peter 'PC' Christiansen har han nedsat en arbejdsgruppe, der med bestyrelsesformandens egne ord skal til bunds i, »hvad fanden der er galt med Parkens plæne«.

Først og fremmest konkluderer Allan Agerholm, at der er noget helt galt med undergrunden. Internationale eksperter er på sagen – og har været det i tre måneder – men en løsning ligger ikke lige for.

»Vi har de fremmeste eksperter – hollændere, amerikanere og englændere. De har lavet dybdegående undersøgelser. De har boret langt ned i undergrunden og analyseret jordbundsforholdene,« siger han og fortsætter:

»Det er vi ikke færdige med endnu. Men vi har fundet ud af, at den ikke har optimale vækstbetingelser i den oprindelige konstruktion. Og at den ikke er blevet totalrenoveret i den mellemliggende periode.«

Mens den permanente løsning altså først kan skimtes i 2023, er det relevant at kaste et kritisk blik på den nuværende bane, som resten af mesterskabsspillet skal afgøres på.

FCK investerede millioner i det nye rullegræs, som i øjeblikket mest ligner slatten overskudskarse fra en påskefrokost, men fra Allan Agerholm lyder den overraskende melding, at der ikke er gået noget galt – det handler om slid.

»Der er ikke gået noget galt i princippet. Men banen kan ikke tåle så meget slid med de undergrundsforhold, den har. Folk kan råbe og skrige, men det hjælper ikke noget. Det kan ikke lade sig gøre at få den til at blive bedre med de forhold, der er tilgængelige.«

Karsten Paaske kritiserer direkte, at Parkens nye baneansvarlige valgte at anlægge hente nyt rullegræs fra Holland i stedet for at reparere på den eksisterende hybridbane, men Allan Agerholm forsvarer den beslutning med, at man lyttede til gode råd fra eksperter:

»Hvis de er så kloge, skal vi måske snakke med dem i stedet for. Dem, vi har snakket med, har kun referencer fra samtlige store professionelle stadionanlæg i hele Europa. Det meste af verden. Prøv at høre her: De der mennesker må gerne have en mening, men vi følger de ypperste i verden.«

Allan Agerholm og resten af FCK-ledelsen har allieret sig med hollandske SGL, som er banekonsulenter hos nogle af verdens største fodboldklubber:

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra SGL om, hvorfor man valgte at smide tonsvis af sand og grus på banen, som tilfældet har været til de seneste kampe i Parken. Firmaet har ikke svaret, og Allan Agerholm vil ikke forholde sig direkte til den sandede løsning:

»Det gjorde vi, fordi vi følger råd og vejledning fra danske og internationale eksperter. Det er ikke dem, du har snakket med.«

Var det den rigtige løsning at hælde alt det sand på banen?

»Det har jeg ingen mening om. Spørgsmålet besvarer jeg ikke. Jeg har ikke forstand på det. Vi følger de råd, vi får. Ud fra den beslutning er det formentlig rigtigt. Vi er udmærket klar over, at det på ingen måde kunne lade sig gøre at stille med en fornuftig plæne i søndags efter den slitage, den har været udsat for i ugerne op til. Det er ikke en kritik. Jeg siger ikke, at der er noget galt i det. Jeg konstaterer det bare,« siger han og fortsætter:

FCKs sportsdirektør, Peter 'PC' Christiansen. Foto: Bo Amstrup

»Vi valgte en strategi, der skal sikre, at vi har en fornuftig plæne i resten af slutspillet. Det er forventningen, at den bliver bedre i de kommende uger. At den ikke bliver ringere end søndag. Det må den ikke blive,« siger Allan Agerholm, som blev interviewet inden kampen mod Brøndby anden påskedag.

Karsten Paaske kritiserer også FCK for at droppe sin forhenværende groundsman og erstatte ham med ubeskrevet blad fra Skagen og de praktiske konsulenter, men bestyrelsesformanden ønsker ikke at gå ind i en debat om den beslutning.

»Vi kommenterer af princip aldrig nogensinde personalemæssige forhold.«

Det er 'PC', der har stået for ansættelsen af jeres nye groundsmanager og konsulentbureauet. Hvilke kvalifikationer har han for at stå for ansættelse af den slags mandskab?

»Alt, hvad der foregår om banen og Parken, foregår i en arbejdsgruppe. Det vedkommer ikke udefrakommende, hvem der er med i den. Det er et internt anliggende. Vi sætter folk sammen. Vi kører butikken på en måde, hvor vi har flest mulige relevante input i de beslutninger, der bliver taget. Det gælder også, når vi står med en udfordring som den her,« siger han og fortsætter:

»Den er ikke løst ved at snakke om, hvem der har afskediget hvem, og om det er en god idé at smide sand på banen. Ja, det var den rådgivning, vi fik for at sikre det bedst mulige resultat fra nu og til 22. maj (den afsluttende runde i Superligaens mesterskabsspil, red.).«

Men er det ambitiøst at ansætte en groundsmanager uden erfaring, og som 'PC' har mødt på en tur til Skagen?

»Jamen, hvad rager det dig? Hvad vedkommer det dig? Det er en beslutning, vi har truffet. Det er en personalemæssig beslutning, som vi ikke diskuterer med andre. Er det ambitiøst? Ved du hvad, ambitionen er at få den bane til at stå snorlige. Det gør vi med de bedst mulige ressourcer – både internt og eksternt.«

Nu fortsætter FCK-bosserne gravearbejdet i undergrunden, og de bliver ved, indtil en løsning er fundet

»Vi har sat os ned med de øverste topfolk i Parken og med de fineste eksperter, og så har vi sagt: 'Hvad fanden er der galt med Parkens plæne? Hvorfor kan det ikke lade sig gøre?' Den løsning er vi i gang med at finde. Og den får I at vide, lige så snart den er der. Om det er om en uge eller om 14 dage eller en måned, det ved jeg ikke. Vi kommer ikke ud med den, før vi er sikre på, at vi har løst opgaven.«

De Praktiske Konsulenter ønsker ikke at udtale sig. B.T. har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra både Parkens tidligere og nuværende groundsman. Førstnævnte ønsker ikke at stille op, mens FCK stillede med bestyrelsesformand Allan Agerholm på interviewforespørgslen med deres nuværende baneansvarlige.