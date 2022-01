Aflysningerne vælter i øjeblikket ned over den danske håndbold- og ishockeyliga som følge af den voldsomme covid-19-spredning herhjemme.

Men den slags kommer ikke til at ske i Superligaen, hvor forårssæsonen begynder 18. februar. Det fastslår Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen.

»Vi har et regelsæt, hvor der står, at en kamp skal spilles med den trup, som er til rådighed. Og det regelsæt laver vi ikke om på,« siger han til B.T.

I håndbold siger reglerne, at en kamp skal udskydes, hvis et hold har fem eller flere spillere smittet med corona. I ishockey skal der være minimum syv, som afleverer et positivt testsvar, før et opgør udsættes.

»Regelsættet har vi haft både før og under pandemien, og vi vil ligeledes have det efter. Corona og andre sygdomme behandles ens, og vi kommer ikke til at sætte grænser for, hvor mange smittede der skal være, før en kamp udskydes, som der eksempelvis er blevet sat i håndbold. Det er ikke holdbart at sætte absolutte grænser.«

Claus Thomsen understreger dog, at det hele er spekulation på nuværende tidspunkt. Direktøren påpeger, at der er lang tid til midten af februar, hvor coronasituationen kan se helt anderledes ud i Danmark.

Men skulle smitten stadig rase, når forårssæsonen sparkes i gang, så vil Superliga-kampene som udgangspunkt blive afviklet som planlagt.

»Det vil ikke være første gang, at et hold skal spille, mens virussen har fat i truppen. Silkeborg havde på et tidspunkt flere fra startopstillingen smittet, og de gik alligevel på banen og spillede den pågældende kamp.«

»Og så er der det klassiske eksempelvis med Sønderjyske, der har spillet, selvom fem spillere var ude med maveonde, mens en sjette måtte udskiftes undervejs. Det er derfor, det vil være så svært at ændre på reglerne.«

Divisionsforeningens regelsæt er altså meget klart, men direktøren åbner alligevel en lille dør på klem for, at kampe i Danmarks bedste fodboldrække kan blive udskudt grundet smittespredning.

»Der kan være konkrete tilfælde, hvor det skal overvejes, om en kamp skal spilles på et andet tidspunkt. Men omstændighederne skal være meget specielle, og scenariet er ikke særligt sandsynligt,« lyder det afsluttende fra Claus Thomsen.