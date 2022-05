Midt om natten i en lille café på Danmarksgade stod to veninder og satte gang i deres keramikovn.

Vækkeuret ringede på samtlige ukristelige tidspunkter af døgnet, for at de kunne sætte næste læs keramik over med det samme i håbet om at kunne følge med produktionen i deres nyåbnede hjertebarn: cafeen Art by Me.

Mette Fruensgaard og Annette Terp havde arbejdet sammen i børnetandplejen i en del år.

»Vi tænkte, at der skulle ske noget nyt, og stille og roligt begyndte vi at drømme. Vi vidste, at det skulle være noget kreativt, for selvom vi ikke selv er super kreative med vores hænder, elsker vi alligevel at være det,« siger Mette.

Så venindeparret kontaktede Business Aalborg for råd og vejledning. Det fik de så, men de fik også en del skepsis for konceptet med i købet.

Det samme fik de ved den første bank, der også gav dem et nej til et lån.

»Men vi tvivlede ikke på ideen. Det værste der kunne ske var jo, at vi skulle tilbage til vores gamle job, og vi lånte ikke flere penge, end vi kunne betale tilbage,« tilføjer Mette.

Man vælger helt selv, hvordan ens stykke keramik skal stykkes sammen. Foto: Privat Vis mere Man vælger helt selv, hvordan ens stykke keramik skal stykkes sammen. Foto: Privat

Og heldigvis tog tvivlen tog over, for den anden bank sagde ja.

Nu, fem år og heldigvis også et indkøb af flere og større keramikovne senere, er Art by Me efterhånden alment kendt.

Allerede efter få måneder blev målsætningen om 20 gæster om dagen først fordoblet, dernæst tredoblet og mere til.

Mod fleres forventning havde de tidligere klinikassistenter ramt en guldåre og har allerede rykket Art by Me i Aalborg i større lokaler samt åbnet et sted i Aarhus.

Her kan man købe og male alt fra kopper til tandbørstekrus og salatskåle, som de brænder for dig og derefter lader dig tage med hjem.

Derudover tager Art by Me ud til fester, konfirmationer og firmaer med deres keramiksæt samt holder diverse arrangementer og børneklubber i deres lokaler.

Har man ikke allerede gættet det på deres dialekt, fornemmer man med det samme på Mette og Annettes beskedenhed, at de er nordjyder med stort N.

Man kan male på alt fra kaffekopper til middagstallerkener i butikken. Foto: Privat Vis mere Man kan male på alt fra kaffekopper til middagstallerkener i butikken. Foto: Privat

»Jeg tror, vi er blevet succesfulde, fordi folk har brug for at tænke på noget andet og lave noget andet i deres hverdag. Det er lidt en pause fra det hele at komme her,« siger Annette og fortsætter:

»Vi ser samtidig også en bevægelse, hvor vi gerne vil lave ting selv og vise, at vi selv kan. Vores hjem er heller ikke længere så strømlinet, at vi bare vil have otte ens kopper derhjemme.«

»Og så tror jeg også bare, at vi åbnede på det rigtige tidspunkt, da alt det her blev 'in',« tilføjer Mette.

Og det er ikke den nordjyske beskedenhed, der bare får lov at tale for meget her?

»Jo, det er det nok. Men så sidder vi og ser 'Løvens hule' og tænker, at vi slet ikke er sådan nogle iværksættertyper. Vi tager det stille og roligt,« griner Annette, inden Mette supplerer:

Stifterne har allerede åbnet endnu en butik i Aarhus. Foto: Privat Vis mere Stifterne har allerede åbnet endnu en butik i Aarhus. Foto: Privat

»Folk har så travlt med at fortælle os, at vi har succes. Det har vi nok lidt svært ved. Vi gør jo bare, hvad vi godt kan lide og går med vores mavefornemmelse.«

Mavefornemmelserne byggede dog ikke på megen grundviden og erfaring, da veninderne valgte at gøre drømmen til virkelighed. Men lige præcis dét tror de også er katalysatoren til deres mod til at springe ud i uvisheden.

»Vi er jo ikke uddannet inden for virksomhed eller iværksætteri, og det kan da godt være, at hvis vi havde været det og satte os ned og analyserede på alle skrækscenarierne, havde vi ikke turdet gøre det. Vi har jo efterfølgende fået at vide, at vi ikke har analyseret meget på tingene,« fortæller Annette og fortsætter:

»Men i og med at vi ikke har set alle faldgruberne og risici, har bekymringerne heller ikke været store.«

Nu skal cafeens første keramikovn snart have lov at gå på pension, og nye skal sættes ind i Aalborg-afdelingen, som er ved at blive bygget større.

»Lige så snart det er på plads, skal vi lægge energi i at finde ud af, hvor i landet vores næste café skal ligge,« afslutter veninderne enstemmigt.