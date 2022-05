Sarah Baagøe Petersen, talsperson og politisk ansvarlig i Lambda, LGBTQ+ Fyn, har siden 1999 kæmpet for bedre forhold og større retfærdighed for LGBTQ+-personer i Odense.

»Det er helt bestemt en aktuel dagsorden. Og måske mere aktuelt, end da jeg startede som frivillig,« forklarer hun.

Fredag eftermiddag deltog hun i det første topmøde for LGBTQ+-personer i Odense, der fandt sted i festsalen på Odense Rådhus.

»Jeg synes, at det er nødvendigt, fordi der er mange, som stadig har det svært,« forklarer hun om vigtigheden af mødet.

Og i modsætning til Lone, som fredag kaldte det kommunalt arrangerede topmøde for en »latterliggørelse« af folk, der lever anderledes, så mener Sarah Baagøe Petersen, at der mere end nogensinde er brug for at få rettigheder for LGBTQ+-personer på dagsordenen.

»Jeg ved godt, at mange trives, har det rigtig godt og lever trygt i deres forhold og føler sig godt behandlet.«

»Men fakta er bare, at på arbejdspladser og andre steder fungerer det ikke optimalt, og folk føler sig diskrimineret og udenfor – også i kommunalt regi,« mener Sara Baagøe Petersen.

»Jeg er da glad for at høre, at der også er de gode historier. Men det er vigtigt, at vi sætter fokus på de områder. Og at kommunen tager ansvar.«

Hvorfor skal kommunen blande sig i det?

»Kommunen skal blande sig for at sikre, at de ansatte i kommunen kan behandle borgerne bedst muligt.«

»Og så synes jeg, det er et meget godt signal at sende for en kommune, der er den tredje største i landet, at vi faktisk rigtig gerne vil mangfoldighed.«

»Vi vil gerne vise, at vi har et nuanceret spektrum af borgere, og dem vil vi gerne sikre kommer i spil og bliver hørt.«

Topmødet på rådhuset skal blandt andet give politikerne input til at lave en politik på området.

»Det har taget mange år at banke på ved politikerne og rent faktisk nå dertil, hvor vi er i dag.«

»Når jeg går op mod rådhuset i dag og ser et regnbueflag hænge, så bliver jeg glad, for så tænker jeg, at noget af det arbejde, vi har lavet i Lambda i mange år – og som jeg har været en del af – det har også nyttet noget,« siger Sarah Baagøe Petersen.