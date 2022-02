I godt halvanden måned har porten til det populære streetfoodmarked Storms Pakhus i Odense været lukket og slukket på grund af den stigende smitte med coronavirus.

Men selvom alle restriktioner tirsdag var passé, så kommer porten til Storms Pakhus i over to uger stadig til at være lukket.

Man er nemlig fortsat usikker på samfundssituationen.

»Det baserer sig først og fremmest på en mavefornemmelse. Vi ved ikke, hvilken hverdag vi åbner op til, og derfor venter vi også lidt med at åbne igen,« forklarer Martin Bødker, der er direktør hos Storms Pakhus, og uddyber:

»Der er rigtig mange, der stadig er forsigtige, og som lige skal bruge et par uger på at vænne sig til hverdagen igen. Derfor venter vi også med at åbne, til folk er klar til at besøge os igen. For ellers bliver det set ud fra et økonomisk aspekt meget svært for os at drive en sund forretning.«

Mens pakhuset har haft lukket, kan man dog ikke beskylde dem for at have ligget på den lade side.

Storms Pakhus kunne i teorien åbne for fuld hammer allerede tirsdag. Men de har valgt at trække genåbningen af det populære spisested lidt. Foto: Martin Bødker/Storms Pakhus. Vis mere Storms Pakhus kunne i teorien åbne for fuld hammer allerede tirsdag. Men de har valgt at trække genåbningen af det populære spisested lidt. Foto: Martin Bødker/Storms Pakhus.

Faktisk har der været gang i både ombygninger og store projekter.

»Der kommer i hvert fald noget nyt på madbodsfronten. Men de sidste ting skal lige falde på plads, så jeg tør ikke afsløre alt for meget endnu,« siger direktøren med et smil og tilføjer:

»Vi er også i gang med at få bygget et nyt børneområde. Til sidst var vi nemlig bange for, at børn ville komme til skade på det gamle, så vi blev nødt til at pille det ned.«

En af grundene til, at åbningen af pakhuset er skubbet, er derfor også, at de mange projekter skal nå at blive færdige.

Og det skal de så helst være 16. februar. For der åbner streetfoodmarkedet nemlig igen.

»Vi arbejder på at kunne holde et brag af en genåbningsfest, der også kan strække sig over flere dage. Men den kan jeg heller ikke gå i for mange detaljer med,« fortæller Martin Bødker, der slår fast, at selvom åbningen må trækkes lidt endnu, så glæder han sig til, at der igen er liv i pakhuset.

»Vi glæder os selvfølgelig mega meget til at kunne åbne igen, men det vigtigste for os er også, at det hele giver mening.«