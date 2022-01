For den ikoniske toldkammerbygning på Havnegade 44 i København er en gastronomisk æra slut. Til gengæld er et nyt og spændende eventyr for Københavns VIP'er på vej.

Den kobbergrønne bygning har i 15 år huset et hav af lækre restauranter. Herunder Studio, der er den danske restaurant, der på kortest tid har formået at anskaffe sig en Michelin-stjerne.

Men i 2021 blev bygningen sat til salg, og nye ejere er kommet til.

Det er barkongen Adam Falbert, administrerende direktør i natklubkoncernen Rekom, som har købt Toldkammerbygningen for intet mindre end 84 millioner kroner. Og der er spændende planer under opsejling.

Toldkammerbygningen skal nemlig være vært for konceptet SOHO House.

En verdensomspændende medlemsklub, der første gang slog dørene op i London i 1995, og sidenhen er yderligere 27 klubhuse etableret forskellige steder i verden.

SOHO House findes blandt andet i storbyer som Barcelona, Tel Aviv, Paris, New York, LA, Hong Kong og Mumbai.

På sin egen hjemmeside og på sociale medier beskriver SOHO House sig selv som et fællesskab, hvor medlemmerne kan arbejde, socialisere og networke med hinanden.

'Et hjem, hvor verdens kreative mennesker kan mødes,' som SOHO House skriver på Instagram.

Og nu kommer konceptet så til København. Hvordan det helt konkret kommer til at se ud, har de ikke løftet sløret for endnu, men kigger man på SOHO Houses andre klubhuse, ligger de niveauet højt.

I bedste bohemestil med dybe sofaer, brændte farver, store planter og endnu større lysekroner er der på fineste vis gjort klar til det perfekte Instagram-billede.

Nogle steder har deres egen bar, andre steder restauranter, hvor der bliver holdt forskellige arrangementer for medlemmerne.

Og det er som nævnt en medlemsklub, med flere forskellige former for medlemskab. Men skal man have adgang til de 28 SOHO Houses – snart 29 med København – kan man ansøge om at blive en del af klubben på deres hjemmeside.

Om det kræver mere end en månedlig betaling at være med, ved vi endnu ikke, men både prisen og medlemmerne i den nuværende klubhuse vidner om, at man bliver en del af en eksklusiv klub.

Det koster nemlig 12.502 kroner om året ifølge hjemmesiden.

Og medlemslisten skulle være mindst lige så prangende. Efter sigende skulle både topmodellen Kate Moss, skuespillerne Kristen Stewart, Nicole Kidman, Robert Pattinson og George Clooney være en del af klubben.

Derudover er der også en masse mindre kendte gallerister, musikere, DJs og mennesker med det, der kunne tyde på meget tykke pengepunge, på listen.

Planen er foreløbig ,at SOHO House i København slår dørene op på et tidspunkt i 2022. Ejerskiftet betyder dog også, at restaurant Studio står uden tag over hovedet.

Men restauranten er ikke lukket, fortæller Merete Holst, en af medejerne af Studio, til Berlingske.

»Med hensyn til Studio er vi dialog med tre lokationer. Det ligger os meget på sinde at få det afklaret, så hurtigt vi kan, så vi kan holde holdet i gang, men det skal være rigtigt og hænge sammen økonomisk,« siger Merete Holst.