Novo Nordisk, der lige nu tjener milliarder på slankemedicinen Wegovy, brød reglerne, da de undlod at indberette et samarbejde med en fedmeforening.

Det får nu konsekvenser for medicinalgiganten.

Den 6. juli besluttede den danske lægemiddelindustris vagthund ENLI (Etisk Nævn for Lægemiddelindstrien, red.) at give Novo Nordisk en påtale for deres samarbejde med en patientforening for svært overvægtige.

Novo Nordisk var uenige og ankede afgørelsen, men tirsdag stadfæstede ENLIs ankenævn dommen.

Novo Nordisk oplyser i et skriftligt svar til B.T., at de ‘naturligvis accepterer afgørelsen’ og påpeger, at det er en meget lille del af samarbejdet mellem Novo Nordisk og patientforeningen, som nu får kritik.

Sagen handler om en 75 minutter lang online-workshop, der blev afholdt af Adipositasforeningen, der er en dansk patientforening for svært overvægtige.

Novo Nordisk deltog under præsentationen og bidrog med at henvise til materialer om svær overvægt på offentligt tilgængelige hjemmesider.

Men Novo Nordisk har ikke oplyst ENLI om, at de har ydet ikke-finansiel-støtte til en patientforening, og det burde de have gjort, slår ENLI fast i afgørelsen.

‘Granskningsmandspanelet idømmer på ovennævnte baggrund Novo Nordisk en påtale for overtrædelse af Patientforeningskodekset,’ fremgår det.

I et skriftligt svar til B.T. påpeger Novo Nordisk, at der er tale om den mindst mulige sanktion, ENLI kan give.

»ENLI konkluderer, at alt er foregået efter retningslinjerne i forhold til jubilæumsarrangementet i Hillerød og selve sponsoratet af Adipositasforeningen. ENLI har dog valgt at give en påtale, hvilket er den mildest mulige sanktion, for et enkelt punkt omkring Novo Nordisk Danmarks deltagelse i en workshop, der skulle have været særskilt indberettet til ENLI,« skriver Markus Hochmuth, der er presseansvarlig for Novo Nordisk danske datterselskab i en mail til B.T.

Jakob Wested, der er erhvervs post. doc. ved Københavns Universitet og Lægemiddelstyrelsen og forsker i lægemiddellovgivning fortæller, at et nævn som ENLI, der nu har givet Novo Nordisk kritik, skal sikre en høj grad af tillid til lægemiddelindustrien.

»Det er vigtigt, der er nogle regler og rammer, som virksomhederne opererer inden for. På den måde vil man gerne sikre, at virksomhedens viden om lægemidlerne kommer andre til gode samtidig med, man undgår, at det kan blive en form for skjult markedsføring,« siger Jakob Wested.

»Det er det, den her afgørelse forholder sig til. Det er vigtigt, der er transparens om de samarbejder industrien har blandt andet med patientforeninger, for hvis man begynder at kunne beklikke dem, så betyder det i yderste konsekvens, at folk måske holder op med at tage deres medicin, fordi de ikke har tillid til virksomhederne bag,« siger han.

Der er tidligere blevet udtalt kritik af Novo Nordisks samarbejde med Adipositasforeningen, da mediet Frihedsbrevet kunne afsløre, at patientforeningen ikke havde deklareret, at de havde modtaget 250.000 kroner fra Novo Nordisk i 2021 og 500.000 i 2022.

Pengene havde foreningen fået for at føre en kampagne mod overvægt, der tidsmæssigt faldt sammen med lanceringen af Novo Nordisks slankemedicin Wegovy.

Det er ikke første gang Novo Nordisk er kommet i problemer i forbindelse med sponsorater og slankemidler.

I foråret blev den danske medicinalgigant smidt ud af den britiske industriforening for lægemidler ABPI i en periode på to år for alvorlige brud på foreningens retningslinjer.

Sanktionen opstod på baggrund af en sag fra 2021, hvor Novo Nordisk ifølge den britiske industriforening ikke i tilstrækkelig omfang havde gjort opmærksom på, hvordan den sponsorerede og var involveret i et vægttabsprogram til 4.400 engelske læger på LinkedIn.