I den klassiske fremstilling af en dansk juleaftensdag er heste sjældent en del af forberedelserne. Men siden 2017 har det faktisk været tilfældet i Aalborg.

Her er borddækning og tilberedning af flæskesteg nemlig erstattet af 94 væddeløbsheste. Tusindvis af europæere kigger med, og kronerne ruller ind i kassen.

Racing Arena Aalborg kalder begivenheden for 'juletrav'. Fra først på eftermiddagen kunne man juleaftensdag opleve ti forskellige travløb. Noget, der har skabt stor opmærksomhed ude i Europa.

»Vi er den eneste bane i Skandinavien, der kører væddeløb denne dag, og det betyder jo, at der sidder titusinder af mennesker og følger løbene fra Aalborg i både Skandinavien og resten af Europa. Det er sådan lidt sjovt at have alles øjne hvilende på sig,« siger Lars Hellerup, der er banechef for Racing Arena Aalborg.

Og den store opmærksomhed giver da også store økonomiske drømme.

Banechefen havde en erklæret målsætning om at nå 5,0 millioner kroner i omsætning på spilindtægter, men sådan gik det ikke helt. Omsætningen landede på 4,3 millioner.

»Umiddelbart er man selvfølgelig lidt skuffet over ikke at nå målet. Det er svært at analysere sig frem til en forklaring. Måske havde vi for få heste med i løbet,« siger Lars Hellerup, der dog ikke ruller persiennerne ned resten af julen på grund af resultatet.

»Det har ikke holdt mig søvnløs. Og så var det jo godt, at det foregik juleaften, for da man så kom hjem, kunne man hurtigt komme til at tænke på noget andet.«

Selvom målsætningen om at nå 5 millioner kroner i omsætning ikke blev indfriet, er banechef Lars Hellerup stadig en glad mand.

På en god løbsfredag, hvor svenske og norske gamblere også er med, omsætter banen for cirka 1,6 millioner kroner, så på den måde er udbyttet af juleløbene stadig rigtig godt, forklarer han.

På grund af coronarestriktioner var der i år ingen tilskuere på selve væddeløbsbanen, så alle interesserede så derfor med på tv og over nettet.

Det er spilselskaberne i de forskellige lande, som sender julebegivenden via deres platforme. De betaler derefter en afgift af omsætningen til Racing Arena Aalborg.

Især svenskere, nordmænd og tyskere er vilde med at følge løbene fra Aalborg, fortæller banechefen.

Selvom målsætningen altså ikke blev nået, mener Lars Hellerup alligevel, at dagen har givet væddeløbsbanen i Aalborg en masse.

94 heste var til start ved juletrav på Racing Arena Aalborg.

»Jeg kan godt lide, når vi er i centrum, og det er vi sådan en dag der,« siger han og uddyber:

»Vi får præsenteret banen for en masse mennesker, som måske ikke lige normalt følger vores løb. Det er altid rart. Det er altid lettere at gå til sponsorer med en bane, der er synlighed omkring.«

Begivenheden går fra år til år på skift mellem travbanerne i henholdsvis Aalborg og Skive.