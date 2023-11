Debatten blusser op hvert år, når december nærmer sig – og i år er selvfølgelig ingen undtagelse.

Er det ok, at supermarkeder langsomt bliver fyldt op med julevarer i oktober? Det synes mange ikke. Og dem møder Lotte Hvid Krogkær hver dag.

Hun oplever, qua sit job som butikschef i Aldi i Ringe, at folk har behov for at kommentere på det, skriver Fyens Stiftstidende.

Over for B.T. siger hun:

»Det er både mig, medarbejdere på gulvet og i kassen, som får kommentarerne.«

»Når jeg pakker varer ud, så går der maks en halv time, og så kommer de første kunder. Jeg får rigtig mange kommentarer a la 'Ej, det er godt nok tidligt', for det forstår de intet af. Jeg vil nok kalde det brok, men det meste foregår heldigvis i en god tone.«

Det er i hvert fald ikke noget, hun finder irriterende.

Omvendt kalder hun det sjovt, hvordan folk har et behov for at kommentere på det.

»Tit starter det en samtale om, hvorfor varerne er der så tidligt. Og så er der da også flere, som lige skal have cognacbønner med, selvom de lige brokket sig,« griner Lotte Hvid Krogkær.

Men hvorfor skal julen overhovedet begynde i oktober?

Ifølge Lotte Hvid Krogkær så handler det om, at branchen reklamerer med, at de første julevarer kan købes i november.

Varerne kommer som regel omkring uge 42-43, hvorefter man sætter dem op. Det handler altså om at være klar i tide.

Og så er der en helt anden god grund: Det hitter hos kunderne.

»Mange vil rigtig gerne købe det. De kan rigtig gode lide at købe de ting, de ikke kan købe resten af året.«

Personligt ville Lotte Hvid Krogkær da også helst være fri for jul i oktober.

»Hvis man er glad for jul, skal man ikke arbejde her, haha. Man kigger på det hver dag, og man bliver hurtigt træt af det. Når vi rammer 1. december, må julen egentlig gerne være slut.«

»Så jeg kan egentlig godt forstå kunderne, hvis de synes, det er tidligt. Hvis det stod til mig, skulle det op 1. december, og så kører det.«

»Men der er bare mange, som er rigtig glade for julen,« griner Lotte Hvid Krogkær til slut.