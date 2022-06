Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Har du en aftale på hospitalet eller ved lægen, og regner med en flextaxa, der kan køre dig?

Ja, så bliver du nok slemt skuffet.

Stigende brændstofpriser og en konflikt mellem vognmændene og Nordjyllands Trafikselskab om, hvem der skal dække de stigende udgifter, betyder nemlig, at mange vognmænd indstiller deres Flextrafik fra torsdag morgen.

»Vi har påtalt, at det ikke kan blive ved med at gå, når brændstofpriserne stiger. Men der er ikke sket noget, og derfor vælger vi at lade bilerne holde stille,« siger Martin Wunderow, indehaver af Dybvad Taxa.

Han forklarer, at de mange vognmænd, som kører Flextrafik for Nordjyllands trafikselskab løbende har talt om udfordringen, og at flere har besluttet ikke at melde deres vogne klar til de såkaldte dag-til-dag kørsler.

»Vi passer vores kontraktlige forpligtelser og kører de faste ruter. Men de andre ture – som vi har mange af hver dag – kan vi åbne og lukke, som vi vil – og det er så det, vi gør nu.«

Hos Nordjyllands Trafikselskab kommer udmeldingen som en overraskelse.

Til B.T. forklarer selskabet, at de ikke var forberedt på, at kørslen ville blive indstillet, og at de i skrivende stund arbejder på at løse de mest presserende udfordringer – transporten af de trængende nordjyder.

Selskabet opfordrer til, at pårørende giver en hjælpende hånd med tranporten til og fra lægehuse og hospital, hvis det er muligt.

For Martin Wunderow er det selvfølgelig ærgerligt, at nogen bliver påvirket af, at han og de andre vognmænd har indstillet flextrafikken.

Men han så ingen anden udvej.

»Vi er da kede af, at nogen bliver ramt af det her. Men at indstille kørslen er det eneste værktøj, vi har, for at få nogen ud af busken,« siger han.

Her peger han både på NT, men også kommunerne, som er medejere af selskabet.

»De stigende priser er en kæmpe ekstra udgift for os, og nogen er nødt til at tage ansvar for det. I hvert fald hvis de vil blive ved med at have os til at køre for dem,« siger han.

Martin Wunderow har ikke taget stilling til, hvor meget, der skal til, for at han igen melder sine vegne klar til kørsel.

»Jeg har ikke et fast beløb i hovedet. Lige nu vi jeg bare gerne have en tilkendegivelse om, at de vil være med til at gøre noget,« siger han.

Nordjyllands Trafikselskab har ikke på nuværende tidspunkt yderligere kommentarer til, hvordan de vil løse konflikten på sigt.