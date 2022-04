»Det er langt fra første gang, Aalborg Portland har ‘truet’ sig til særlige rabatter.«

Sådan siger formand i Klima- og Miljøudvalget i Aalborg Kommune, Per Clausen (EL).

Og præcis det, mener han, er sket igen i dag.

For med regeringens udspil til en grøn skattereform slipper landets største klimasynder da også med en billigere pris end mange andre.

En del af forklaringen på det er, at man ikke vil risikere, at fabrikken flytter sin produktion ud af landet. Men den trussel køber den lokale politiker altså ikke.

»De ligger i Aalborg, fordi de kan udnytte kridtet fra undergrunden til deres hvide cement,« siger Per Clausen og fortsætter:

»Så jeg tror, det er meget usandsynligt, at de vil rykke væk fra den råvare, selvom vi krævede, at de skulle levere mere på den grønne dagsorden.«

Og på nuværende tidspunkt er det svært for rådmanden at se, hvordan man politisk forsvarer den rabat, som udspillet giver virksomheden.

»Jeg kan ikke se, at man har en bindende aftale med Aalborg Portland om at nå i mål med den 70 procent reduktion, som vi er bundet til. Og uden den aftale giver særregler ikke mening i min optik,« siger han.

Faktisk frygter Per Clausen, hvad de særlige forhold for Aalborg Portland kan betyde for resten af byen.

For som han forklarer, så kan hele Aalborg Kommune blive CO₂-neutral, men man vil stadig ikke nå i mål, hvis ikke cementgiganten er med.

»Vi kan ikke tage særlige hensyn på den her måde, for så skal alle andre jo levere så meget mere, og i sidste ende kan det komme til at koste mange flere arbejdspladser,« siger Per Clausen, som godt kan forstå, hvis andre virksomheder i den Nordjyske hovedstad føler sig uretfærdigt behandlet.

»Det er jo ikke rimeligt, at man beder alle andre om at yde en indsats, og så lader den største udleder gå fri,« siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Aalborg Portland.