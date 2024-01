I aften mødes omkring 70 mennesker fra Nye Borgerlige til flæsk på Skævinge Kro i Hillerød. De vil gøre et forsøg på at holde liv i det totalt smuldrende parti.

Og det er der faktisk god grund til, selvom partiet har gennemgået adskillelige skandaler den seneste tid, er blev sat til opløsning af den nu tidligere formand, Pernille Vermund, og har mistet alle sine folketingsmedlemmer.

På trods af partiets miserable tilstand, så kan der nemlig stadig være masser af penge i partiet, som de tilbageværende kan forsøge at få fingrene i.

»Når der er guld på gaden, så er der altid nogen, der er villig til at samle det op,« siger B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt

Nye Borgerliges regnskab for 2023 er endnu ikke offentliggjort, så det er uvist, hvor mange penge der er i kassen lige nu. Men året før, i 2022, modtog partiet 2,8 millioner kroner i partistøtte. Og partiet har mulighed for også at søge ny partistøtte for 2024.

»Pengene gør det meget nemmere end at starte noget nyt op fra bunden. Det er en gigantisk fordel. Og derudover er der også noget viden og noget organisation tilbage at trække på,« siger Joachim B. Olsen og tilføjer, at han – trods partiets penge – ikke tror på, at det vil lykkes at føre Nye Borgerlige videre.

Snakken går på Skævinge Kro i Hillerød, inden der serveres flæsk. Her ses formandskandidat Martin Henriksen i fokus. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Snakken går på Skævinge Kro i Hillerød, inden der serveres flæsk. Her ses formandskandidat Martin Henriksen i fokus. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Mødet på Skævinge Kro i aften, lørdag, var oprindelig planlagt for, at partiets byrådsmedlem i Stevns, Martin Henriksen, kunne promovere sig som partiets spidskandidat til det kommende valg til Europaparlamentet.

Nu er agendaen for mødet ændret, så det handler om at finde fælles fodslag i forhold til at bringe partiet videre.

Martin Henriksen har i den forbindelse meldt ud, at han gerne vil blive partiets nye formand, hvis han kan få opbakning til det.