Mostafa Chendid sad i biblioteksværelset oven på moskéen på Dortheavej i København.

En mand kom ind med en pistol i hånden.

»Hvis du giver min kone en skilsmisse, så dræber jeg dig,« sagde manden ifølge Mostafa Chendid.

Chendid var dengang fremtrædende imam i Det Islamiske Trossamfund. Han havde kort tid inden talt med mandens kone, som ønskede at få hjælp til at blive islamisk skilt.

»Det skete i Det Islamiske Trossamfund. En kvinde var kommet til mig og havde bedt mig om hjælp,« fortæller Mostafa Chendid.

Problemet med muslimske mænd, der nægter deres koner skilsmisse, eksisterer stadig, fortæller to shariaforskere i et opråb til regeringen, som B.T. har bragt. Og imamer kan opleve at blive truet, hvis de forsøger at hjælpe kvinderne, lyder det fra forskerne.

Det bekræftes af Mostafa Chendid:

»Det er manden, der giver skilsmissen ifølge nogle traditionelle skikke. Så selvom kvinderne har fået en officiel skilsmisse hos myndighederne i Danmark, så siger nogle mænd 'du er stadig min kone. Jeg har ikke skilt dig. Selv hvis du tager til månen, så lader jeg mig ikke skille'. Han gifter sig måske to eller tre gange, og så siger han 'du er stadig min kone'. Selv hvis de ikke mødes og ikke taler sammen, og hun ikke vil have ham,« fortæller Chendid.

»Nogle mænd kræver også penge fra kvinden for at acceptere en skilsmisse.«

Mostafa Chendid har som imam tidligere forsøgt at oprette et råd, hvor han var med til at give kvinder islamisk skilsmisse. Nogle mænd reagerede hårdt, fortæller han:

»Manden kunne sige 'hvem giver dig ret til det? Du er ikke en islamisk domstol. Du er ikke en dansk domstol. Hvem er du? Du er bare en frivillig'.«

»Nogle gange blev jeg truet,« siger Mostafa Chendid.

Blandt andet dengang med pistolen.

»Jeg tror, det var omkring 2007. Som jeg husker det, fortalte kvinden mig, at hendes mand slog hende og ikke lod hende gøre normale ting som for eksempel at besøge sine forældre. Han arbejdede ikke, sagde hun, og hun var træt af ham, og han var undertrykkende,« fortæller Mostafa Chendid.

»Jeg lyttede til hende og ringede til hendes mand for at høre hans side af sagen. Så sagde han 'wallah (jeg sværger, red.), hvis du skiller mig fra min kone, så dræber jeg dig'. Det var hans ord.«

Manden mødte uanmeldt op på Det Islamiske Trossamfunds adresse på Dortheavej i København for at konfrontere Mostafa Chendid. Med en pistol.

»Jeg blev bange. Jeg sagde 'flyt den der væk. Vi taler bare. Køl ned. Men hvis hun ikke vil have dig, så...'. Og så gentog han 'hvis du giver hende en skilsmisse, så dræber jeg dig',« fortæller Mostafa Chendid.

Mostafa Chendid.

Mødte han fysisk op med en pistol?

»Ja, fysisk.«

Hvor skete det?

»Det Islamiske Trossamfund på Dortheavej i biblioteket oven på. Jeg havde sagt til ham, at han kunne komme forbi. Men vi havde ikke nogen konkret aftale.«

Pegede han på dig med pistolen?

»Ja.«

Truslen virkede. Mostafa Chendid trak sig.

»Helt ærligt, så blev jeg bange. Jeg sagde til kvinden, at hun skulle gå til en anden imam. Jeg lod sagen ligge. Jeg kunne ikke.«

Ved du, hvad der skete med kvinden?

»Nej... Nej,« svarer han lavmælt.

Mostafa Chendid er som sagt ikke den eneste imam, der er blevet truet, fordi han har forsøgt at hjælpe en kvinde med at blive islamisk skilt. Shariaforsker Jesper Petersen har selv talt med flere, fortæller han til B.T.

»Blandt mine informanter har jeg en, der fik skåret dækkene på sin bil op.«

»En imam modtog et fårehoved på sit dørtrin.«

Et fårehoved?

»Ja, et afskåret hoved fra et får som en trussel om, at den der sag skal du ikke involvere dig mere i.«

»Jeg kender også til en episode, hvor en mand ankom til moskeen med en kniv og ville vide, hvem der havde skilt hans kone,« fortæller forsker Jesper Petersen.

Det sidste foregik i Det Islamiske Trossamfunds moské for et par år siden og bekræftes af trossamfundets imam Ahmad Ghofran.

»Det skete under en fællesbøn. Han kom ind med en kniv i hånden og ville tale med ham, der havde talt med hans kone. Han var ret aggressiv. Vi har fået mange trusler. Det er noget, vi løbende taler med nærpolitiet om,« fortæller imam Ahmad Ghofran til B.T.

Hør shariaforsker Jesper Petersen fortæller om trusler mod imamer i videoen her:

Mostafa Chendid har marokkansk baggrund. Han kom til Danmark i 1990 og bor på Nørrebro i København.

Han har været en fremtrædende og retningsgivende imam i Det Islamiske Trossamfund i Danmark. Han har også været formand for Det Islamiske Marokkanske råd i Skandinavien.

Mostafa Chendid blev blandt andet kendt i den danske offentlighed for sine meget offensive udtalelser om Jyllands-Postens muhammedtegninger i 00erne. Han er stadig meget troende, men er ifølge sig selv blevet meget mere moderat med årene.

»Jeg er ikke længere den, jeg var. Nu bliver jeg kaldt muslim light,« sagde han i et interview med Weekendavisen i 2017.

Sidste gang han erklærede en kvinde islamisk skilt i Danmark var i 2019. Hun havde fundet ud af, at hendes mand havde en anden kone i udlandet, fortæller Chendid til B.T.

Mostafa Chendid modtager stadig chikanøse beskeder fra manden, som er bosat i udlandet:

»Det var min sidste sag. Jeg lider stadig under den. Han skriver til mig på mail og på sms, at jeg er den værste muslim i verden, og at jeg er en synder. Jeg er ikke gået til politiet endnu, for han truer mig ikke direkte. Han fornærmer mig. Men han siger, at han vil tage til Danmark. Det er en trussel, synes jeg,« siger han.

