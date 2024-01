Vejdirektoratet gør klar til en heftig nat i det østjyske.

»Vi har taget vores forbehold og har ekstra mandskab klar i nat. Vi salter vejene lige nu, og vi vil salte hele natten,« siger Simon Swaim fra Vejdirektoratet.

Han minder alle bilister om, at de skal undgå unødig kørsel.

»Hvis man vælger at køre ud, skal man gøre sig klar til snefygninger og meget glatte veje.«

Lige nu arbejder Vejdirektoratet på at rydde veje i Nordjylland Vis mere Lige nu arbejder Vejdirektoratet på at rydde veje i Nordjylland

En række østjyske kommuner forbereder sig på snekaos.

Alt sættes ind på at rydde sneen tidligt onsdag morgen, men der gives ingen garantier for, at vejene bliver farbare.

»Vi ved ikke præcist hvor meget, der kommer, eller om det bliver i form af slud eller sne,« siger Morten Schjødt-Pedersen, kommunikationsmedarbejder i Favrskov Kommune, til TV 2 Østjylland.

»Vores beredskab har fået noget hvile det seneste døgn, så de er klar til at rykke ud, når snevejret starter igen i morgen,« siger han til tv-stationen.

TV 2 Østjylland har talt med en række østjyske kommuner, som forbereder sig på onsdagens snefald.

Det gælder også Odder Kommune.

Her begynder beredskabet tidligt på natten med at rydde sne og arbejder til først på morgenen.

Derudover fraråder Østjyllands Politi al unødig udkørsel fra klokken 23 tirsdag aften og frem til onsdag klokken 10.

Mens snevejret fortsætter onsdag, bliver det en pæn og klar dag torsdag, men der vil igen falde sne fredag.