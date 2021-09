Odense er den af landets fire største studiebyer, hvor den månedlige husleje er lavest for den studerende.

I al fald når det gælder de såkaldte forældrekøb, hvor mor og far med en robust økonomi køber en ejerlejlighed til datteren eller sønnen til brug under studietiden.

Det viser en analyse fra Realkredit Danmark, som har kigget nærmere på de økonomiske aspekter i forbindelse med forældrekøb i landets fire største byer.

I beregningen er der taget udgangspunkt i en gennemsnit lejlighed på 50 kvadratmeter, og hvor beboeren får boligsikring.

I Odense ligger huslejen i eksemplet lige under 3.400 kroner, mens huslejen for at bo i en tilsvarende lejlighed i København, som er den dyreste af de undersøgte byer, er 4.700 kroner om måneden.

Aalborg har et marginalt dyrere huslejeniveau end Odense ved forældrekøb, mens Aarhus ligesom København ligger i den dyre ende med knap 4.200 kroner om måneden.

Det er skattelovgivningen, der sætter rammerne for, hvor billigt en datter eller søn kan bo til leje hos sine egne forældre. Hvis huslejen er kunstigt lav, vil det udløse et skattesmæk til den studerende.

På grund af nye skatteregler, der trådte i kraft ved årsskiftet, er det ikke længere så attraktivt rent økonomisk for forældre at købe en lejlighed til deres håbefulde afkom.

Først og fremmest fordi muligheden for rentefradrag er blevet kraftigt barberet ned, så det dermed er blevet dyrere at være 'flinke forældre', viser analysen.

I København skal forældre, som har købt lejlighed til deres studerende barn, have cirka 1.000 kroner op af lommen hver måned for at finansiere købet.

I Aarhus og Odense er tallet for underskuddet henholdsvis 600 kroner og 150 kroner, mens et forældrekøb i Aalborg i øjeblikket faktisk giver et lille overskud til forældrene på 90 kroner om måneden ud fra de forudsætninger, der er anvendt i beregningen.

»Det endelige økonomiske regnestykke for en lejlighed, der er et forældrekøb, kendes reelt ikke, før lejligheden bliver solgt. Det primære formål er da som regel også, at man gerne vil hjælpe sit barn. Forældrekøb bør ikke ses som en investering i kroner og ører. Udgangspunktet skal være nytteværdien for familien,« siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark.