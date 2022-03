»En, to, tre … Vi er seks børn og seks voksne ved bordet til aftensmaden i dag. 12 i alt.«

Der er altid gang i den i hjemmet hos Elin Pustelnik Elkrog på Fyn. Men lige for tiden er der noget mere liv i huset på Hovedvejen nord for den midtfynske by Ringe, end der plejer.

Lørdag flyttede ukrainske Irina og Arthur Hayrapetyan ind med deres to børn, Arsen på tre år og Arthur Junior på fem år.

De er flygtet fra hjemlandet Ukraine på grund af krigen, og ved midnat mellem fredag og lørdag kom de hertil med en minibus, der samlede dem op på grænsen mellem Polen og Ukraine. En historie, B.T. blandt andet tidligere har fortalt om her.

Elin Pustelnik Elkrog og datteren Josefine Elkrog på ni år ved spisebordet. Foto: Byrd/Kent Koll Rasmussen

Og nu bor de altså hos familien Pustelnik Elkrog, der, udover mor Elin, rummer far og fire børn.

»Vi har åbnet vores dør. Og det bliver nok ikke bare for fjorten dage,« konstaterer Elin Pustelnik Elkrog i en af hverdagens små – og få – pauser.

»Om vi er seks eller ti til aftensmad, betyder ikke det store.«

Elin Pustelnik Elkrogs mand, Søren Elkrog supplerer:

»Vi er vant til at have både aupair-piger og udvekslingsstuderende, så vi er vant til, at der er liv i huset,« fortæller han.

Aftalen om at have den ukrainske familie boende kom i stand ret pludseligt en aften i sidste uge, hvor familien Pustelnik Elkrog sad og fulgte med i nyhederne fra Ukraine.

»Vi sad i sofaen en aften, min mand, nogle af børnene og jeg, og kunne se bombardementerne i Ukraine. Vi sad og snakkede om, at vi var nødt til at gøre noget.«

Derfor foreslog Elin Pustelnik Elkrog, at familien på Midtfyn skulle åbne dørene for nogle ukrainere, der flygter fra krigen i hjemlandet.

Arthur Junior på fem år og lillebror Arsen på tre år på værelset i familien Elkrogs hjem i Ringe på Midtfyn. Foto: Byrd/Kent Koll Rasmussen

»Min mand og børnene synes nogle gange, at jeg får nogle skøre ideer, men den her gang var hele familien med mig.«

Den ukrainske familie på fire er nu flyttet ind på niårige Josefines værelse.

»Det er vigtigt, at de føler sig hjemme. Det er deres hjem nu og de må være over det hele,« forklarer Elin Pustelnik Elkrog, der til daglig arbejder som privat børnepasser og passer fem børn i hjemmet.

Datteren Josefine Elkrog tager det helt med ro, at hendes værelse nu er beboet af familien Haurapetyan.

»Det er lidt mærkeligt at have en hel familie boende, men det er fint nok,« lyder det fra Josefine Elkrog.

Hendes mor er af den overbevisning, at det også kan være sundt for danske børn at forholde sig til en anden virkelighed end den, de kender.

»Danske børn er vokset op med bekymringer, der går på, om de kan få den nye iPhone. Jeg tror, det er sundt for mine børn at se en anden virkelighed.«

Og lige nu er virkeligheden fra tv-udsendelser verden over altså rykket ind i hjemmet på Midtfyn.

Arthur Hayrapetyan flygtede ud af Ukraine med sin kone og deres to børn. Nu bor de hos familien Elkrog på Midtfyn.

»Jeg føler, at vi gør noget. Dét at møde de mennesker. Dét blik i øjnene. Det gør et helt andet indtryk at få de mennesker indenfor døren, der har oplevet det, end at se det på tv hjemme i stuen,« siger Elin Pustelnik Elkrog.

»Man kan se, at de har været igennem helvede. De ting, de har set, er ikke noget, nogen mennesker skal opleve.«

Familie, venner og nærmiljø til har taget godt imod den ukrainske familie. Da familien Pustelnik Elkrog mandag aften skulle til koncert i Odense kom venner længere nede af vejen med aftensmad til den ukrainske familie på fire.

Familien fra Ukraine bor hos den fynske familie 'indtil videre.'

»Vi har påtaget os at have dem og skal nok tage med, hvad det indebærer,« siger Elin Pustelnik Elkrog.

Og hvis 'indtil videre' viser sig at være måneder eller år, så er familien også åben for det.

»Det er ikke noget problem for os. Jeg har indstillet mig på, at de skal være her længe. Hvis de kan undgå at komme på flygtningecenter, så synes jeg, de skal det,« lyder ønsket.

Samtidig råder Elin Pustelnik Elkrog andre, der overvejer at åbne hjemmet for ukrainske flygtninge, til at tænke sig godt om.

»Det er vigtigt, at folk er klar over, at det ikke går over om fjorten dage. Vælger man det her, så får man folk ind ad døren, som er i en krise, og som man skal kunne rumme. Og som man skal kunne rumme i lang tid, for de har ikke behov for at skulle skifte base om fjorten dage eller tre uger.«

Derfor lever Elin Pustelnik Elkrog for tiden efter mantraet om at 'tage en dag ad gangen' og så ellers se, hvad der sker.

»Det er vigtigt for os at få dem videre som hele mennesker.«