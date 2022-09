Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Dagplejer Karin Thornvig må trække udgifterne til stigende elpriser fra sin egen løn, hvis børnene ikke skal fryse.

»Fordi jeg arbejder i mit eget hjem, så kan jeg ikke bare skrue ned for varmen,« siger Karin Thronvig til B.T.

Hun forklarer, at hun ligesom alle andre bliver påvirket af de stigende energipriser og høje fødevarepriser.

»Men dagplejere bliver ramt dobbelt. Når lønnen og fradraget ikke slår til længere, så har vi kun vores privatøkonomi at trække på,« siger hun.

Karin Thornvig slår fast, at det ikke må gå ud over børnene, at det er blevet dyrere at varme huset op. Men det kan ikke blive ved.

»Der er ingen tidshorisont på, hvonår det her ender. Vi aner ikke, hvor lang tid der går. Jeg ved, at der er mange dagplejere, der overvejer at stoppe.«

Og at mange overvejer at stoppe, bekræfter fagforbundet FOA til TV Midtvest.

»Det er så alvorligt, at jeg har medlemmer, der ringer ind og siger, vi kan snart ikke se os ud af det her mere – måske skal vi ud og søge noget andet arbejde, hvor vi kan få en højere indtægt,« fortæller Bettina Krohn Jensen, der er pædagogisk sektorformand i FOA Midt- og Vestjylland, til mediet.

Karin Thornvig har svært ved at svare på, hvor længe hun kan blive ved med at trække fra privatøkonomien.

»Nu er jeg ikke i den værste situation. Vi har to indtægter i huset, men det gør ondt på os.«

»Jeg taler også på mit fags vegne. Der er mange, der er hårdt preseset. Jeg synes, det er en katastrofe. Vi var megapresset under corona, og nu er vi presset igen,« siger Karin Thronvig.