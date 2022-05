Mange af os husker måske sidste skoledag i 9. eller 10. klasse som en dag fyldt med karameller, udklædning og ikke mindst alkohol.

Men når over 3000 unge afgangselever fra Aarhus skal fejre afslutningen på ti års skolegang fredag 20. maj, bliver det uden Breezer, Mokai og øl.

Det er første gang i år, at de unge ikke må drikke alkohol den dag.

»Som ung skal man ikke føle sig udenfor eller fravælge sociale arrangementer, fordi man ikke har lyst til at drikke. Det skal være okay at takke nej til alkohol,« siger Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge, i en pressemeddelelse.

Valget om en alkoholfri sidste skoledag sker på baggrund af en fælles beslutning taget i 2021 af Thomas Medom og Jette Skive (DF), tidligere rådmand for Sundhed og Omsorg.

Er det en god idé at gøre sidste skoledag alkoholfri?

Beslutningen blev taget i forlængelse af byrådets vedtagelse af den såkaldte 7-punktsplan, der med flere initiativer skal skubbe på en kulturændring og dermed en sundere alkoholkultur blandt unge i kommunen.

»Vi vil gerne understøtte de unge i en sundere alkoholkultur, hvor det er fællesskabet og ikke alkoholen, der er i centrum. Det gør vi med en alkoholfri sidste skoledag,« siger Thomas Medom.

Sidste skoledag afholdes i år for de aarhusianske afgangselever på GRIM festivalplads i Brabrand.

I mange år har de unge festet i Mindeparken i Aarhus, men denne gang er der arrangeret fuldt program fra 12-16 med musik og aktiviteter på festivalpladsen.

Østjyllands Politi vil være til stede og medvirke til at skabe trygge rammer på dagen, oplyser kommunen.