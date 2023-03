Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Prins Harry og hertuginde Meghan er efterhånden længe blevet kritiseret for at sælge ud af det privatliv, de mente at få invaderet i deres tid som kongelige.

Men nu kan du – hvis du har 290 kroner, der brænder i lommen – betale dig fra at se et livestream med prins Harry, der vil udfolde sine traumer for doktor Gabor Maté.

Den britiske prins og den anerkendte traume- og barndomsudviklingsekspert skal nemlig lørdag 4. marts kl. 18 dansk tid have sig en 'intim samtale, mens de diskuterer at leve med tab og vigtigheden af personlig heling'.

Det annonceres på hjemmesiden for prins Harrys nye bog.

Prins Harrys bog var ventet at ville forværre forholdet mellem ham og resten af den britiske kongefamilie. Den udkom officielt 10. januar og fik på dansk titlen 'Reserven', mens den spanske titel (som ses på billedet) kan oversættes til 'I skyggen'. Foto: Nacho Doce/Reuters Vis mere Prins Harrys bog var ventet at ville forværre forholdet mellem ham og resten af den britiske kongefamilie. Den udkom officielt 10. januar og fik på dansk titlen 'Reserven', mens den spanske titel (som ses på billedet) kan oversættes til 'I skyggen'. Foto: Nacho Doce/Reuters

For de 290 kroner får du nemlig også et eksemplar af den britiske prins' storsælgende og storudleverende bog 'Reserven' sendt hjem til dig.

Samtidig vil du undervejs i livestreamen af terapisessionen også blive tilbudt at købe doktor Gabor Matés bestseller 'The Myth of Normal: Trauma, Illness, and Healing in a Toxic Culture'.

Til den intime session vil det hele nemlig foregå live, og der er kun publikum til stede over nettet, som ikke har mulighed for at stille spørgsmål eller afbryde undervejs.

Dog får man mulighed for at sende et spørgsmål ind på forhånd, når man køber sin billet. De modtagne spørgsmål udvælges og stilles til sidst.

Prins Harry og hertuginde Meghan valgte selv at forlade det britiske kongehus tilbage i januar 2020. Foto: NIKLAS HALLE'N Vis mere Prins Harry og hertuginde Meghan valgte selv at forlade det britiske kongehus tilbage i januar 2020. Foto: NIKLAS HALLE'N

Den nye mulighed for at se prins Harry i en diskussion om traumer og barndomsminder kommer, efter han og hustruen, hertuginde Meghan Markle, er blevet kritiseret for at sælge ud af det privatliv, de forlod det britiske kongehus for at beskytte.

Det skete senest i et – af flere beskrevet som brutalt – afsnit af satiretegneserien 'South Park'.

Her flytter 'den canadiske prins og hans dumme kone' nemlig til byen for at få ro, samtidig med at de promoverer prinsens nye bog 'Waaagh' rundt om i verden.

Og det er altså en slet skjult reference til hertugparret af Sussex, der som bekendt forlod det britiske kongehus og rykkede til amerikanske Santa Barbara i Californien for at slippe for ikke mindst medierne.

For tiden giver prins Harry også fortsat tv-interviews i forbindelse med sin nye bog 'Reserven', der afslører private detaljer fra hans liv som kongelig.

Det royale ægtepar i 'South Park'-episoden, som altså ikke får juridiske konsekvenser fra prins Harry og hertuginde Meghan. Foto: Comedy Central. Vis mere Det royale ægtepar i 'South Park'-episoden, som altså ikke får juridiske konsekvenser fra prins Harry og hertuginde Meghan. Foto: Comedy Central.

Men det hele startede som bekendt flere år tilbage med hertugparrets famøse interview med Oprah Winfrey, hvor de første gang offentligt kritiserede det britiske kongehus og pressen i skarpe vendinger.

Efterfølgende startede prins Harry og hertuginde Meghan deres eget produktionsselskab, hvor de først landede en millionaftale med Netflix.

Herfra kom ikke mindst hertugparrets dokumentar om parret selv, hvor de gentager kritikken af det britiske kongehus, som blandt andet skulle have været racistisk og jaloux over, at hertugparret stjal al rampelyset.

Selv har hertugparret dog – gennem deres pressesekretær – sagt, at de blot »vælger at dele deres historie på deres egne præmisser«.