Kong Charles har ikke engang haft 24 officielle timer som konge, før han nu modtager dele af folkets vrede.

Det sker på Twitter, efter to videoer, hvor Kong Charles virker ret utilfreds, er dukket op.

I videoen skal Kong Charles underskrive to papirer, men de er for store, bordet for småt, og så står der minsandten også et blækhus i vejen. Dette får kongen til at sende en person, som ikke er i billedet, en grimasse, der af mange opfattes som utilfredshed. Sammenholdt med at kong Charles i den første video, før han har sat sig ved bordet, gestikulerer at blækhuset skal rykkes, er folk ikke imponerede over regenten.

På Twitter lyder kommentarerne blandt andet sådan her:

Forestil dig at respektere én, der behandler andre personer sådan her.

Her har vi Charles III, som ikke spilder tiden med at være en nar.

Du kan ikke skjule, hvem du er. Her ser vi den ægte Charles, hvordan han i årevis har behandlet sine tjenere.

Se lige, hvor forvænt kong Charles er. Han kan ikke engang flytte noget selv, men beder en tjener om at gøre det.

Han er mere barn end mand.

Synes du, at kong Charles reaktion i videoen er okay?

Der er dog også mange, der kommenterer, at det ikke er retfærdigt at dømme kong Charles alene ud fra disse klip. De påpeger, at det ikke er mange døgn siden, han mistede sin mor, og at han stort set lige siden konstant har været i rampelyset.