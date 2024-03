Flere briter har lørdag lagt billeder og hilsner til prinsesse Kate foran hende og familiens hjem på Windsor Castle.

Det sker efter prinsessen chokerede verden fredag aften med meldingen om, at hun lige nu undergår forebyggende kemoterapi

I en video, der blev udsendt på både BBC og på sociale medier klokken 18 britisk tid fredag, forklarede prinsesse Kate, at en ellers planlagt maveoperation i januar var vellykket, men at lægerne i kølvandet på operationen fandt tegn på kræft.

»Det kom selvfølgelig som et kæmpe chok, og William og jeg har gjort alt, hvad vi kunne, for at bearbejde og håndtere det privat af hensyn til vores unge familie,« siger prinsesse Kate i videoen.

En af de hilsner og buketter, der lørdag er blevet lagt foran Windsor Castle. Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix

Prinsesse Kates besked kom efter ugers spekulationer og kritik af det britiske kongehus for mangelfuld kommunikation.

Især tog spekulationerne til, efter prins William i 11. time aflyste sin deltagelse i en mindehøjtidelighed for sin afdøde gudfar, ekskong Konstantin, i slutningen af februar.

Begrundelsen skyldtes »personlige årsager«, og selv om kongehuset kort efter oplyste, at prinsesse Kate fortsat var i bedring efter sin operation, brød konspirationsteorierne på nettet ud i fuldt flor.

Og det blev ikke bedre, da det britiske kongehus kort efter forsøgte at lægge en dæmper for teorierne ved at udsende et billede af Kate, der sidenhen viste sig at være manipuleret.

Prinsesse Kate beder i videoen fredag om fred og ro til at gennemgå sin behandling og blive rask.

Prinsesse Kate og prins William bor ikke på selve slottet i Windsor, men i den såkaldte Adelaide Cottage, der ligger et stenkast fra slottet.

Parret og deres tre børn flyttede dertil i august 2022, efter at de siden deres bryllup havde boet i Kensington Palace i London.

Byen Windsor ligger godt 40 kilometer fra London.

