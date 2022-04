Når DF-formand Morten Messerschmidt støtter den franske højrenationalist Marine Le Pens præsidentkandidatur, så er det intet mindre end »absurd«.

Sådan lyder reaktionen fra Socialdemokratiet, efter Messerschmidt over for B.T. erklærer, at Le Pen er den rette til at »skabe balance i Europa«, hvis hun skulle vinde valget 24. april.

»Marine Le Pen gør præcis det modsatte. Hun har i årevis modarbejdet samarbejdet både i EU og i NATO, så at støtte hende netop nu, hvor Europa står over for truslen fra Rusland og Putin, det er absurd,« siger politisk ordfører Christian Rabjerg Madsen.

Det er især Marine Le Pens NATO-skepsis og »åbenlyse flirteri« med Ruslands præsident, Vladimir Putin, der er falder den politiske ordfører for brystet.

Han peger blandt andet på, at Marine Le Pen har kaldt Ruslands annektering af Krim-halvøen for »legitim« og offentligt har talt om et »ideologisk slægtskab« mellem hendes parti, National Samling, og Vladimirs Putins Forenet Rusland.

»Hun er jo eksponent for Putins propaganda. At Morten Messerschmidt vælger at bakke op om hendes kandidatur, viser en fundamentalt manglende evne til at se, hvad der er i Danmarks sikkerhedsmæssige interesse.«

Marine Le Pen ses her under et møde med Vladimir Putin i Moskva i 2017. Foto: Mikhail Klimentyev

I valgkampen har Le Pen dog fordømt Putins invasion af Ukraine – men fastholder sin støtte til fransk retræte fra NATOs integrerede kommandostruktur.

Morten Messerschmidt udtrykker bekymring for Le Pens tætte forhold til Vladimir Putin, og han bakker selv ufortrødent op om NATO-samarbejdet og hjælpen til Ukraine. Overdriver du ikke din harme?

»Nej, for det handler om den rigtige prioritering. Messerschmidt viser, at han er mere nervøs for Emmanuel Macrons EU-entusiasme, end han er for Putins direkte trusler mod Europa,« siger Christian Rabjerg og tilføjer:

»Det er ikke Macron eller Olaf Scholz (tysk kansler, red.), der er den største udfordring, selvom de ønsker mere samarbejde. Dansk Folkeparti er så optaget af sin EU-modstand, at han ser fuldstændig bort fra Le Pens prorussiske propaganda.«

Den socialdemokratiske ordfører tilføjer, at støtten til Le Pen stiller Messerschmidts nej til en afskaffelse af forsvarsforbeholdet »i et helt nyt lys«.

Morten Messerschmidt har ikke meget tilovers for kritikken fra regeringspartiets ordfører.

»Det er for åndsvagt. Der er to kandidater. Ikke flere. Er Christian Rabjerg Madsen enig med Macron i alt?« spørger DF-formanden retorisk i en skriftig kommentar.