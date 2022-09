Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der har været så mange problemer med regeringens varmecheck, at Rigsrevisionen nu skal undersøge processen.

Det blev besluttet på et møde mellem Statsrevisorerne mandag eftermiddag, erfarer B.T.

Undersøgelsen skal fokusere på, hvor mange der ved en fejl har fået udbetalt varmechecken.

Samt hvorfor partierne bag aftalen om varmecheck brugte data fra BBR-registret som grundlag for at udbetale den, erfarer B.T.

Varmchecks var ment som en hjælp til borgere, der var særligt pressede på grund af stigende energipriser. Men det har siden vist sig, at der er mange, som har fået checken, som ikke har haft ret til den.

Det skyldes for eksempel, at borgere ikke har opdateret deres brug af energikilde i BBR-registeret.

B.T. har afdækket, at beboere på Professor Ostenfeld Kollegiet i Kongens Lyngby nord for København ved en fejl fik udbetalt den skattefri check på 6.000 kroner.

Beløbet er dog af en sådan størrelse, at det på forhånd var aftalt, at staten ikke ville forsøge at inddrive de penge, der var givet ved en fejl.

Flere end 400.000 har modtaget checken, som er på 6.000 kroner. Der er altså skudt hele 2,6 milliarder kroner ud til danskerne.

Det er klima- energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, der sammen med regeringens støttepartier, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre, har lavet aftalen om varmecheck.

Opdateres ...