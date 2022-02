Regeringens ekspertgruppe, der om kort tid skal fremlægge sin rapport om forslag til en grøn CO₂-afgift, har tre konkrete modeller med til politikerne.

Alle modellerne til den grønne afgift vil ifølge eksperternes beregninger reducere CO₂-udledningen med 3,5 millioner ton frem mod 2030.

To modeller differentieret, forstået på den måde, at de største udledere friholdes. Den sidste model er ensartet.

En ensartet model er samfundsøkonomisk billigst, men eksperterne med tidligere overvismand Michael Svarre i spidsen frygter, at det blot vil få virksomhederne til at rykke ud af landet - og dermed fastholde udledningen i andre lande.

»En del af disse virksomheder står til en markant afgiftstigning, og dermed risikerer man, at udledningen blot vil rykke et andet sted hen, da der stadig vil være efterspørgsel efter den produktion,« siger Michael Svarre på et pressemøde.

Ekspertgruppen skal ikke tage stilling til de forskellige modeller. Det er partierne, der nu skal forhandle sig til en løsning.

»Vi har ikke nogen politisk præference, vi har ikke nogen favoritter. Vi har udelukkende bidraget med løsningsforslag,« tilføjer Michael Svarre.

Flere partier har peget på CO2-afgiften som helt afgørende for, at Danmark kan skære massivt af de cirka 9 millioner ton CO2, man mangler at reducere med frem mod 2030.

Opdateres …