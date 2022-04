Når statsminister Mette Frederiksen annoncerer, at Danmark skal være uafhængig af russisk gas inden 2030, så er det et overordentligt ambitiøst mål.

Men det er også et politisk minefelt, som den socialdemokratiske regeringschef træder ud i med åbne øjne.

For regningen kan blive overordentligt stor for den enkelte dansker – og især regeringens egne kernevælgere, lyder vurderingen fra B.T.s politiske redaktør, Anders Leonhard, efter regeringens præsentation af udspillet 'Danmark kan mere II'.

»Mette Frederiksen har fundet de helt store klimavisioner frem, men vi har tidligere set, at der er meget langt fra flotte klimaløfter til reel forandring. Hvis den her plan skal blive til virkelighed, kræver det investeringer for milliarder, som regeringen skal grave frem fra dybet,« siger Anders Leonhard.

»Faren for regeringen er, at folk på landet med gamle olie- og gasfyr kan komme i klemme. Dem, der har små indkomster og ingen friværdi, kan ikke bare låne til en varmepumpe. Og selv om regeringen lover tilskud, vil nogle husstande få et nej fra banken.«

Mette Frederiksen anerkendte da også, at udspillet vil få stor betydning »for rigtig mange danskere«.

Som en del af udspillet vil alle danske husstande med gas- eller oliefyr inden nytår modtage et brev fra kommunen, hvor man vil få at vide, hvordan man i fremtiden skal opvarme sin bolig.

Regeringen barsler med en række tilskudspakker målrettet lave indkomster, ligesom regeringen kom med en appel til realkreditinstitutterne om at hjælpe med gebyrfrie lån – i den grønne sags tjeneste.

»Når man som socialdemokratisk statsminister har slået sig op på mindre afstand mellem høj og lav, så giver det bagslag, hvis man efterlader en gruppe med små indtægter på perronen, mens klimatoget buldrer derudaf,« siger Anders Leonhard om usikkerheden i regeringens plan.

Der er nemlig ikke sat en eneste krone eller øre på, hvor meget regeringen vil hjælpe.

Og statsministeren slog på sit pressemøde fast, at regeringen på ingen måde kommer alle danskere økonomisk til undsætning.

»Det, vi er optaget af, er der, hvor der ikke er det albuerum i økonomien,« lød det fra Mette Frederiksen.