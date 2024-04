Den konservative leder, Mona Juul, er langt fra tilfreds med Forsvarsministeriets rolle i sagen om det danske krigsskib Iver Huitfeldt.

Først sagde forsvarsminister Troels Lund Poulsen, at han ikke var blevet orienteret om systemsvigt og våbendefekter på fregatten.

Tidligere onsdag kunne TV 2 fortælle, at en redegørelse fra Forsvaret viser, at ministeriet blev informeret blot et par dage efter, man blev bekendt med fejlene på fregatten.

En redegørelse, som skal drøftes på et møde med en række partier i Forsvarsministeriet onsdag aften.

Forløbet har fået De Konservatives leder, Mona Juul, til tasterne på det sociale medie X. Hun vil have svar på et simpelt spørgsmål:

»Hvad i alverden foregår der i Forsvarsministeriet?,« skriver Mona Juul.

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra partilederen, men hun er endnu ikke vendt tilbage.

Sagen startede tirsdag, da forsvarsmediet Olfi kunne afsløre, at fregatten 'Iver Huitfeldt' oplevede systemsvigt og defekt ammunition – blandt andet granater, der sprængte for tidligt – under et droneangreb 9. marts.

Det er ikke kun Mona Juul, der undrer sig over forløbet. Også hos Danmarksdemokraterne er man kritisk.

Det fortæller partiets forsvarsordfører, Lise Bech, der især er ærgerlig over, at redegørelsen er blevet lækket til pressen forud for mødet i Forsvarsministeriet.

»Jeg er meget utilfreds med, at ting bliver lækket. Det er jo egentlig os, der skulle have beskeden først. Det virker jo som om News (TV 2, red.) ved mere end os andre,« siger Lise Bech og fortsætter:

»Og det er jo et klokkeklart eksempel på, at Troels Lund Poulsen ikke har styr på butikken.«

Onsdag morgen kunne DR fortælle, at Konservative ønsker en ekstern undersøgelse af forløbet.

Efter dagens udvikling i sagen om fregatten, fortæller Lise Bech til B.T., at Danmarksdemokraterne vil støtte op om Konservatives forslag, hvis ikke Lise Bech »får noget ud af aftenens møde.«

Det lader altså til, at fronterne er trukket op i skyttegravskrigen mellem Forsvarsministeriet og Forsvaret.