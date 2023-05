Mindst 15 steder i landet holder skolerne lukket 1. maj.

Det viser kommunernes ferieplaner samt en rundspørge til kommunerne, B.T. har lavet.

Én af kommunerne er København, hvor fridagen har skabt til dyb uenighed mellem røde og blå politikere.

»Det er en rigtig dårlig idé, at vi blander vores folkeskoler ind i en politisk kamp. Det er en politisk dag, som røde mennesker holder af,« siger Ole Birk Olesen, der både sidder i Borgerrepræsentationen i København og Folketinget for Liberal Alliance.

Omvendt mener Karsten Hønge, beskæftigelsesordfører for SF, at en fridag 1. maj er absout fremragende.

»Det er da en strålende idé at anerkende den kæmpe betydning, som fagbevægelsen har haft i dannelsen af det moderne Danmark,« mener SF'eren.

Se videoen i toppen.

Langt størstedelen af de kommuner, hvor skolerne holder fri 1. maj, er kommuner med socialdemokratiske borgmestre og røde flertal.

Det gælder for eksempel Aarhus, der samtidig er den eneste kommune i hele Jylland, der har svaret B.T., at skolerne holder lukket 1. maj.

Også i Middelfart, det eneste sted på Fyn, hvor skolerne holder lukket, har Socialdemokratiet i flere år siddet på magten.

Samme billede tegner sig i Region Hovedstaden.

Her får eleverne fri i Ishøj, Albertslund, Ballerup, Gladsaxe, Rødovre, Glostrup, Tårnby, Hvidovre, Brøndby og København.

Det viser en opgørelse fra Kosmopol.

Samme gør sig gældende i Roskilde og på Bornholn.

Samtlige kommuner har socialdemokratiske borgmestre, undtagen Hvidovre. Der er borgmesteren SF'er.

Der er dog én kommune med en Venstre-borgmester, der stikker ud: Faxe.

Her fortæller borgmester Ole Vive (V), at Faxe har en lidt særlig historisk tradition for fridagen.

Det skyldes ifølge borgmesteren, at der i Haslev - Faxes største by - er en tradition for, at frivillige foreninger bruger dagen til at samle ind til en såkaldt 'børnehjælpsdag'.

»Det er ikke fagbevægelsen eller de røde partier, der står for festen. Det er totalt strippet for politik, og der er ingen røde faner til børnehjælpsdag,« siger Ole Vive.

Ingen?

»Det kan da godt være, en socialdemokrat eller SF'er går rundt i en rød jakke. Men vi ser det ikke som sådan som en politisk manifestation, at børnene skal have fri der.«

Hvordan har du det med at 1. maj er en skolefridag, når du er Venstre-borgmester?

»Altså, det er ikke noget, jeg taber søvn over om natten. Det må jeg indrømme.«

I Middelfart, hvor 1. maj i årevis har betydet skolelukket, er det imidlertid sidste gang i år.

Det fortæller formand for skoleudvalget, Jens Backer Mogensen (S).

»Det er simpelthen, fordi vi i de høringssvar, vi får, ikke har opbakning til det hverken hos medarbejdere eller forældrebestyrelser.«

Hvad er problemet med at holde skolerne lukket?

»Problemet er, at forældrene ikke har fri, og derfor kan det være besværligt for folk. Det er min fornemmelse. At man skaber unødvendige problemer i forældrenes planlægning.«

Er I trætte af det i Socialdemokratiet, at det ikke bliver en lukkedag?

»Nej, altså, vi har kigget på hinanden og er blevet enige om, at vi tager vores kampe på andre områder,« siger Jens Backer Mogensen.