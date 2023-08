Torsdag bliver rapporten om tidligere formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaards påståede krænkelser fremlagt.

Risgaard er ikke længere formand, men valgte i går at gå i rette med sine tidligere undskyldninger i sagen. Hun benægter fuldstændigt at have opført sig upassende.

»Hun kommer aldrig tilbage. Det er helt slut for hende. Det, hun kæmper for nu, er hendes eftermæle og sin ære. Måske prøver hun også at få ændret, at man fælder folk i den her slags sager, før begge parter er hørt,« siger B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

FHs hovedbestyrelse er mødt op på Højstrupgård for at få gennemgået rapporten fra advokatfirmaet Kromann Reumert. Foto: Foto: Peter Schulz Vis mere FHs hovedbestyrelse er mødt op på Højstrupgård for at få gennemgået rapporten fra advokatfirmaet Kromann Reumert. Foto: Foto: Peter Schulz

Lizette Risgaard er anklaget for at gramset på yngre mænd til arrangementer i FH-regi. Hun nægtede anklager til at begynde med, men undskyldte over for de mænd, der måtte have følt sig krænket.

Risgaard ville ikke forlade posten som formand for FH, men sagde i stedet, at hun ville afvente advokatundersøgelsen, som altså ligger klar torsdag.

Pressen er mødt op på Højstrupgård. Foto: Foto: Peter Schulz Vis mere Pressen er mødt op på Højstrupgård. Foto: Foto: Peter Schulz

Lizette Risgaard holdt dog ikke de måneder, som det har taget at lave rapporten. Dage efter artiklerne om de påståede krænkelser, der blev bragt i Ekstra og Berlingske, udtrykte flere fagforbund mistillid til hende.

Det fik hende til at gå af.

