Ældre Sagen: Kan få stor betydning

Fravalget af højdosisvaccinen bekymrer Ældre Sagen. Det fortæller seniorkonsulent Rikke Hamfeldt.

»Det kan virkelig undre, at man fravælger vaccinen. Især når Søren Brostrøm har været ude at sige, at Sundhedsvæsenet er mindre robust end før, og at man er bekymret for den kommende influenza- og covid-19-sæson,« siger hun og påpeger, at influenza er en helt anden størrelse, når man er i den ældre del af befolkningen.

»Vi ved, at når man er oppe i alderen, kan det have rigtig stor betydning for ens helbred, hvis man får influenza. Når en i forvejen sårbar først bliver syg med influenza, så kræver det rigtig meget at komme på benene igen,« siger Rikke Hamfeldt.