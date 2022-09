Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Finansminister Nicolai Wammen går nu til angreb på Søren Pape Poulsen.

I tv-duellen søndag aften sagde statsminister Mette Frederiksen, at den konservative leders politik vil medføre fyringer af 40.000 offentligt ansatte.

»Det kan jeg dokumentere sort på hvidt, de beregninger er allerede lavet,« fastslog statsministeren med henvisninger til tal fra Finansministeriet.

Siden har to økonomiske professorer kaldet tallet for overdrevet.

Finansminister Nicolai Wammen (S) langer nu også ud efter K-formand Søren Pape Poulsen. Foto: Philip Davali Vis mere Finansminister Nicolai Wammen (S) langer nu også ud efter K-formand Søren Pape Poulsen. Foto: Philip Davali

»Det passer ikke, at det står sort på hvidt. For Finansministeriet har svaret på et helt andet spørgsmål,« sagde Christian Bjørnskov, professor i økonomi ved Aarhus Universitet, tidligere i dag til B.T.

Men knap så overraskende kommer Nicolai Wammen altså også med et angreb mod De Konservatives økonomiske politik.

»Søren Papes plan for Danmark er en bombe under vores velfærd. Med Søren Papes politik vil der komme ca. 40.000 færre offentligt ansatte,« lyder det i mail fra finansministeren til B.T.

De beregninger, som Mette Frederiksen - og nu også Nicolai Wammen - henviser til, er et svar fra Finansministeriet til De Konservatives Rasmus Jarlov.

Det sagde Mette Frederiksen Mette Frederiksen: »Det Søren Pape Poulsen foreslår, det er, at man helt fjerner topskatten og i stedet for gennemfører besparelser i den offentlige sektor, der vil betyde, at cirka 40.000 ansatte i den offentlige sektor skal fyres.« Søren Pape Poulsen: »Hvor har du de tal fra?« Mette Frederiksen: »Du lægger op til en nulvækst eller 0,1 procents vækst. Det betyder så store fyringsrunder i den offentlige sektor. Det kan jeg dokumentere sort på hvidt, de beregninger er allerede lavet.« Søren Pape Poulsen: »Lavet af hvem?« Mette Frederiksen: »Af Finansministeriet. Dem går jeg ud fra, at alle stoler på.«

Heri står der, at en nulvækst i det offentlige forbrug frem mod 2030 vil medføre 41.000 færre beskæftigede i det offentlige.

Men for det første foreslår De Konservative ikke en nulvækst, men en vækst på 0,13 procent.

For det andet fremgår det af Finansministeriets beregning, at hvis man lader udgifterne følge befolkningssammensætningen, så vil der stadig være behov for 11.000 færre i den offentlige sektor, forklarer professoren Christian Bjørnskov.

Nicolai Wammen fastholder dog, at Søren Pape Poulsen har sagt, at De Konservatives udgangspunkt er nulvækst i det offentlige.

»Søren Pape har tidligere understreget, at det ikke er afgørende for De Konservative, om væksten i det offentlige forbrug bliver minus 0,1 eller plus 0,1. 'Men vores udgangspunktet er nulvækst i den samlede offentlige sektor',« skriver finansministeren og tilføjer:

»Nu har de konservatives finansordfører så spurgt Finansministeriet til en beregning på konsekvenserne af nulvækst. Den viser, at der med nulvækst kommer ca. 40.000 færre offentligt ansatte i 2030 givet de sædvanlige beregningsprincipper.«

Mandag aften har Søren Pape Poulsen skrevet et opslag på Facebook om sagen, hvor han starter med sætningen 'det her er en svinestreg fra Mette Frederiksen'.

Så uenigheden om, hvorvidt 40.000 offentlig ansatte står til fyringer eller ej på grund af Søren Papes plan, ser altså ud til at blive ved.