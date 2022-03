Dansk Folkepartis hovedbestyrelse har sent mandag aften besluttet at ekskludere byrådsmedlemmet Erik Høgh-Sørensen.

Det oplyser Dansk Folkeparti i en mail til Ritzau.

Det sker, blandt andet fordi han har meldt partiformand Morten Messerschmidt til politiet.

»Jeg er faktisk lettet, fordi jeg gider ikke længere stå på mål for dokumentfalsk og Meld og Feld-sagen,« siger Erik Høgh-Sørensen til B.T. tirsdag morgen.

Erik Høgh-Sørensen var i en periode kandidat til formandsposten i partiet.

Han oplyser til B.T., at han selv fik nyheden om eksklusionen at vide for kort tid siden klokken lidt i otte tirsdag morgen. Men han ved allerede, hvad planen er nu.

»Nu bliver jeg løsgænger. Det her er ikke et mandat, partiet får.«

Det er ikke nogle gode sidste minder, politikeren forlader partiet med.

»Det var et medie, der fortalte mig, at jeg var blevet ekskluderet. Og så kunne jeg gå ind og se, at Jens Vornøe havde skrevet det i en mail til mig,« siger han utilfreds og afslutter:

»Messerschmidt har ikke holdt sit løfte om at forsone partiet, og det er hans store fejl. Jeg kommer til at gå ud og fuldføre den politik, jeg lovede vælgerne, da jeg blev valgt.«

/ritzau/