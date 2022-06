Lyt til artiklen

Må man sige tøsefornærmet? Må man bestille en 'eskimo-is'? Eller er det stigmatiserende over for sorte at omtale arbejde uden om skattevæsenet for 'stort arbejde'?

Hos Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt har man fået nok af 'de krænkelsesparate' og 'woke-kulturen'.

Derfor har partiet kørt de helt store kanoner i stilling.

Med en storstilet kampagne har Morten Messerschmidt lanceret mottoet ‘Det er okay at være almindelig’. Partiet har endda fået trykt hele 100.000 foldere med budskabet.

B.T. har derfor sat sig for at teste, hvor ‘vågen' - eller woke - partiformanden selv er. Hvor går hans grænse for, hvad man må sige? Hvis der overhovedet er en grænse.

Og hvis grænsen er der, hvem skal så bevogte den? Da B.T. spørger, om Messerschmidt er ‘woke’, lyder svaret prompte:

»Det håber jeg da ikke!«

I interviewet har B.T. brudt hovedet for at finde de forskellige udtryk, som er blevet politisk ukorrekte. Vi starter i blød og ender i den helt hårde ende.

Om B.T. finder Morten Messerschmidts grænse, kan du se i videoen øverst i artiklen – under interviewet lyder det, at grønlænderne nok ikke ville have noget imod en særlig spids betegnelse for en øl.

Eller en særlig bestilling i pølsevognen, som måske ville få Københavns Universitet til at implodere.