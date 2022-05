En opsigtsvækkende fejl, der kan få store konsekvenser, har allerede kostet dyrt i Aalborg.

B.T. kan nu fortælle at landets tredjestørste by har måttet bruge ti millioner kroner, fordi operatøren af kommunens store Plusbus-projekt har indkøbt busser, der er for tunge.

Flere tons for tunge faktisk. Dermed har kommunens ansvarlige forvaltning været nødt til at anlægge ekstra asfalt oven på den strækning i Aalborg,

Det betyder en millionstor ekstraudgift til borgerne i Aalborg, der har stået model til mere eller mindre en hel opgravet midtby.

Men derfor mener rådmanden for By og Landskab, Venstres Jan Nymark Thaysen, dog stadig, at Aalborgs indbyggere er bedst tjent med plusbussen, selvom det nu igen er stødt på problemer.

»Jeg er ærgerlig over, at det her bliver en del af en træls fortælling om et projekt, der har været udfordret,« siger rådmanden, inden han tilføjer:

»Men ud fra det jeg hører fra mine venner i Aarhus og Odense, så har vi været forskånet rigtig meget,« siger han med henvisning til letbaneprojektet fra begge byer.

Men det er vel ikke et retteligt sammenligningsgrundlag at holde Plusbus op mod to så problematiske projekter?

»Vi har jo stadig en stor besparelse i forhold et prestigeprojekt som en letbane. Men hvis man havde lavet en risikoanalyse, burde man nok kunne have vinget den her af som noget, man skulle kigge på,« siger han.

Rådmand for By og Landskabsforvaltningen Jan Nymark Thaysen (V) har fået nye problemer at forholde sig til. Foto: Aalborg Kommune

Allerede i 2021 mente Nymark Thaysens eget parti, Venstre i Aalborg, at merprisen ville blive 85 millioner, så projektet, der havde et budget på godt 500 millioner, ville nærme sig 600 millioner kroner.

Siden blev man ramt af konkurser på en af projektets entreprenører, og nu har operatøren indkøbt busser, der er tungere, end vejen kan holde til.

Selvom det er Jan Nymark Thaysens forvaltning, der står for projektet og dermed opgravningen i Aalborg, så er det en anden forvaltning, nemlig Enhedslistens Per Clausen, der er rådmand for Klima og Miljø, som er inde over selve busserne.

Og da det er operatøren Tide Bus, der har indkøbt busserne, er det dem, der har lavet den fejl, der nu koster millioner.

Men den køber rådmand Per Clausen ikke.

Per Clausen, rådmand for Klima og Miljø, siger det er noget »vrøvl«, at der er indkøbt »forkerte busser.« Foto: Philip Davali

»Det er noget vrøvl. Vi har købt de bedst mulige busser. Det koster så de ti millioner ekstra. Der er så en udfordring, der kan løses ved en begrænset ekstrainvestering,« siger det tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten.

Men hvordan kan det ske, at en busoperatør kan indkøbe forkerte busser?

»Det er en rigtig beslutning. Vi har ikke købt forkerte busser,« siger Per Clausen.

Han påpeger, at de tidligere problemer på projektet var et udslag af dårlig planlægning dengang. Det er ikke den nye sag med for tunge busser, der får ham til at frygte en Letbane 2.0 eller en IC4-lignende skandale.

Plusbus-projektet har været gennem flere fordyrende forsinkelser – nu viser det sig, at operatøren har indkøbt for tunge busser. Foto: Henning Bagger

Og selvom de ti millioner af aalborgensernes penge kommer fra projektets 'buffer', så afviser Jan Nymark Thaysen (V) ikke, at de tungere busser – og dermed mere slid på ruten – betyder flere problemer.

»Der kan jo komme en driftsudgift fremadrettet til asfaltvedligeholdelse,« siger rådmanden og forklarer, at de strækninger, der var færdigmeldt, har fået et ekstra lag asfalt for at styrke bæreevnen.

FAKTA: Plusbus Aalborgs Plusbus er en såkaldt BRT – Bus Rapid Transit Bussens rute bliver de 12 km fra Væddeløbsbanen forbi centrum og ud til det kommende sygehus i Aalborg Øst og kommer til at tage en halv time. Faktisk var det meningen Aalborg ligesom andre større danske byer skulle have en letbane, men det blev sløjfet. 50.000 af byens borgere vil have under 500 meter til et stoppested. Plusbus har sin egen kørebane og altid grønt lys. Det var forventningen at Plusbus skulle køre sin første tur i 2023 Kilde: Plusbus.dk

»Men om det ekstra slidlag kan holde til det, vi har lavet på de første etaper, kan jeg godt være bekymret for. Om vi må genbesøge noget af det.«

»Mere asfalt er selvfølgelig en dyrere løsning,« slutter rådmanden uden dermed at garantere, at vi har hørt om sidste udfordring til Plusbus-projektet, der efter planen skulle køre sin jomfrutur næste år.