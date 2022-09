Lyt til artiklen

Regeringen har, modsat i 2021 og 2022, droppet at købe supervacciner mod influenza til de ældre.

Det kunne B.T. afsløre onsdag.

Og det bekymrer Ældre Sagen, fortæller seniorkonsulent Rikke Hamfeldt.

»Det kan virkelig undre, at man fravælger vaccinen. Især når Søren Brostrøm har været ude at sige, at Sundhedsvæsenet er mindre robust end før, og at man er bekymret for den kommende influenza- og covid-sæson,« siger hun til B.T.

Højdosisvaccinen, som giver en ekstra beskyttelse til ældre, blev i 2021 tilbudt borgere på 82 år eller derover og 65-årige, der boede på plejehjem. Man indkøbte henholdsvis 100.000 og 200.000 doser i 2020 og 2021.

Men i år får de den normale influenzavaccine, også selvom Sundhedsstyrelsen selv vurderer, at supervaccinen betyder, at der vil være 14 færre indlæggelser for hver 1.000 personer, der får den.

»Man tilbyder netop vacciner for at beskytte den enkelte, men også Sundhedsvæsenet ved at undgå indlæggelser.«

»Vi ved, at når man er oppe i alderen, kan det have rigtig stor betydning for ens helbred, hvis man får influenza. Når en i forvejen sårbar først bliver syg med influenza, så kræver det rigtig meget at komme på benene igen,« siger Rikke Hamfeldt.

Ældre Sagen stiller sig uforstående over for valget om ikke at bruge de ekstra penge på den bedste vaccine, men i stedet tilbyde et dårligere produkt.

»Vores hovedfokus er at beskytte de ældre bedst muligt. Det er klart, at det kan undre, at man det ene år tilbyder en vaccine, og så det andet år ikke tilbyder det bedst mulige. Særligt når mange af vores nabolande tilbyder specielle vacciner til ældre,« siger Rikke Hamfeldt til B.T.