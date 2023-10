Han var en af de kendte, der hurtigt offentligt støttede Israel.

Og nu har boksestjernen Floyd Mayweather sendt sin private jet afsted for at hjælpe landet som følge af krigen mod den palæstinensiske terrororganisation Hamas.

Det skriver TMZ, der har billeder af det tætpakkede fly.

Over 2.000 kilo pakker i mere end 100 kasser er, hvad Mayweather har sendt for at hjælpe både civile og militæret.

Flyet, der blev fyldt af bokserens sikkerhedsfolk samt frivillige, landede i Israel søndag aften.

Det var dog ikke helt ukompliceret at få sendt maskinen afsted.

Det lettede fra Los Angeles, herefter havde det et stop i New York, inden det kunne flyve videre til London.

Og først herfra fløj det til Tel Aviv og landede blot få kilometer fra krigszonen.

Floyd Mayweather har dog ikke stablet det hele på benene alene, for det er sket i samarbejde med fire venner – Jona Rechnitz, Maya Sinai, David Rubin og Gitel Rubin.

Og der er en særlig årsag til, at bokseren virkelig gerne ville hjælpe, fortæller førstnævnte.

»David Rubin er barn af nogle, der har overlevet holocaust. Han vil gøre alt for, at det jødiske folk overlever. Da jeg ringede til Floyd for at spørge, om han kunne sende sit fly til Israel med nødvendige hjælpemidler til soldaterne, svarede han: 'Selvfølgelig. Jeg har din ryg. Jeg er ligeglad med, hvad det koster. Få det til at ske',« siger Jona Rechnitz til TMZ.

Floyd Mayweather har tidligere skrevet på sine sociale medier, at han 'fordømmer antisemitisme på alle måder' og at han 'terror aldrig er svaret'.