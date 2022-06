Lyt til artiklen

Canceren åd ham hastigt op.

Den tidligere rugbyspiller Andrew Fenby har gennemgået den sværeste periode i sit liv, hvor testikelcancer har plaget ham.

Nu, 18 måneder efter canceren blev diagnosticeret, åbner den walisiske spiller i et interview med Daily Mail op om forløbet, som ikke kun har påvirket ham, men også resten af familien, heriblandt de to små børn Freddie og Bertie.

»Jeg opdagede først et problem, da jeg puttede Freddie ind i bilen, og han sparkede mig i min højre testikel. Med det samme følte jeg, at der var noget galt. Jeg bookede en tid hos lægen, som troede, at det nok bare var et traume, og så sendte han mig hjem. Men jeg skulle have lyttet til mit instinkt,« siger Andrew Fenby til mediet.

View this post on Instagram A post shared by Andrew Fenby (@andrewfenby)

For waliserens instinkt var helt korrekt. Det var mere alvorligt end som så, og det opdagede en privatklinik otte uger efter første lægebesøg. Her fik rugbyspilleren at vide, at kræften var på stadie to, og det havde spredt sig til maven og lymfeknuderne.

Derfor blev en syv timers lang operation straks sat i gang.

»Jeg blev sprættet op, og de tog alle mine indvolde ud,« siger Andrew Fenby.

Andrew Fenby fortæller, at efter operationen, som har givet ham et stort ar langs maven, så han canceren som en fitnesstest, han skulle slå.

Og gudskelov har rugbyspilleren slået den test. De seneste prøver viser, at canceren er væk, og dermed kan han så småt genoptage sin normale hverdag, og det fortæller Andrew Fenby, at han er lykkelig over.

Det er dog ikke den eneste fitnesstest, han har slået. I april gennemgik Andrew Fenby et emotionelt øjeblik, da han formåede at gennemføre et halvmaraton i London.

I sin professionelle karriere som rugbyspiller spillede Andrew Fenby i adskillige klubber, som alle befinder sig i England og Wales.