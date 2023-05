»Han holder øje med, hvad der sker.«

Selvom Rusland de seneste to år ikke har været at finde på scenen under Eurovision som følge af krigen i Ukraine, så kan man nok godt forvente, at der bliver kigget lidt med alligevel.

Fra øverste sted – men også blandt den almindelige russiske befolkning.

Det vurderer Lisanne Wilken, der er lektor ved Aarhus Universitet og har forsket i sammenspillet mellem politik og Eurovision.

Arkivfoto af den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: SPUTNIK Vis mere Arkivfoto af den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: SPUTNIK

»Det er selvfølgelig meget svært at sige, hvad man bemærker i Rusland, men Rusland har været med i rigtig mange år og har brugt rigtig meget energi på at klare sig godt i Eurovision,« forklarer hun:

»For russisk tv har det været en platform, hvor man kunne vise Europa, at man var fremme i skoene.«

Derfor var det formentlig også en ganske bitter pille for russerne at sluge, da de blev udelukket af Eurovision sidste år, efter den russiske præsident, Vladimir Putin, i slutningen af februar indledte sin invasion af nabolandet.

»Det tror jeg da helt sikkert, det var. Det, Rusland gjorde, da de fik at vide, at de ikke måtte være med, var at melde sig ud af EBU (som står bag sangkonkurrencen, red.). Så ville de slet ikke være med, hvis det skulle være på den måde,« siger Lisanne Wilken.

Her ses sidste års ukrainske vindere af Eurovision, Kalush Orchestra. Foto: YARA NARDI Vis mere Her ses sidste års ukrainske vindere af Eurovision, Kalush Orchestra. Foto: YARA NARDI

Havde Rusland fået lov til at stå på scenen, havde de formentlig udnyttet det:

»Hvis man kigger lidt tilbage i tid, så kan man se i 2013 og igen i 2015 – det vil sige året før og efter, de annekterede Krim – at de kom med en sang om fred. Og du kan være nærmest sikker på, at det ville de også have gjort sidste år,« siger lektoren.

»Sådan en, som handlede om, at nu skal vi også omfavne hinanden og nedlægge våbnene og gøre ved. Det gør de fuldstændig uden at blinke med øjnene.«

På spørgsmålet om, hvorvidt hun tror, at Putin sidder og følger med i Eurovision i år – som bliver afholdt i britiske Liverpool på vegne af Ukraine, der sejrede sidste år, men som følge af krigen ikke har kunnet afholde sangkonkurrencen i det krigshærgede hjemland – svarer Lisanne Wilken:

»Man kan sige det på den måde, at da Rusland holdt Eurovision i 2009, der fulgte Putin meget nøje med. Og han kom også og besøgte sættet og scenen og hilste på musikkerne,« siger hun og tilføjer:

»Om han sidder og følger med nu, skal jeg ikke kunne sige. Jeg tror ikke, at han ville synes, at det var sjovt. Men han holder øje med, hvad der sker, for det er jo også en stor gestus (der bliver lavet i forbindelse med showet, red.). Den her krig bliver iscenesat. Også i Eurovision. Der er en enorm solidaritet (med Ukraine, red.). Det har jo en betydning, at der sidder en hel verden og holder med Ukraine. Så det er slet ingen tvivl om.«

Her ses det ukrainske band Tvorchi, der skal dyste i dette års Eurovision-finale. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Her ses det ukrainske band Tvorchi, der skal dyste i dette års Eurovision-finale. Foto: PHIL NOBLE

Blandt andet giver Eurovision Ukraine en platform til at vise, at de er ukrainere – og ikke russere, som Rusland forsøger at gøre dem til og omtale dem som.

»Det ville være meget nemmere (for russerne, red.), hvis man kunne sælge historien om, at ukrainerne er nazister. At de er fascister. At de spiser små børn og skyder russere. Og det er jo lidt svært, når man på den anden side har et Ukraine, som får lov at at føre sig frem,« siger hun og tilføjer:

»Og det er klart, at det er irriterende. For så bliver den krig, man har indledt, jo også udstillet som rå magt. Og ikke som rå magt, der bliver brugt i en god sags tjeneste.«

Lisanne Wilken mener samtidig ikke, at der er 'nogen tvivl om', at der er rigtig mange russere, der ser Eurovision – også selvom myndighederne forsøger at blokere for det.

For ifølge Lisanne Wilken findes der er en stor Eurovision-fanskare blandt russerne.

Også selvom mange af de russiske fans har følt sig forsmået af det vestlige publikum, da man mener, man bliver straffet for at være russisk.

Hun henviser blandt andet til den russiske superstjerne Sergej Lazarev, som man to gange har sendt til Eurovision – uden at det førte til en sejr.

Første gang, i 2016, var han udset til at være storfavoritten, men han blev slået. Af Ukraine.

»Så der er også det her mismod i forhold til, at når man er russer, bliver man set ned på i Vesten – og det var før invasionen. Men derfor har de alligevel haft en meget stor aktie i Eurovision, og har en meget stor aktiv fangruppe, som har fulgt med,« forklarer Lisanne Wilken.

Finalen i dette års Eurovision finder sted i Liverpool lørdag aften klokken 21. Vi dækker det hele aftenen i en liveblog her på bt.dk.