Flere patruljevogne og et 'salatfad' var til stede på Vollsmose Allé søndag aften.

Nu løfter man hos Fyns Politi sløret for, hvad der forårsagede det store politiopbud. Ifølge dem var det nemlig i første omgang fundet af et våben, som skabte tumult. Man fandt nemlig et bat i bilen.

»Da man har fundet battet, begynder personerne, som sad i bilen, at løbe frem og tilbage og stikker også af fra bilen,« siger Søren Frederiksen, der er vicepolitiinspektør ved Fyns Politi.

Han forklarer, at man derfor tilkaldte mere politi til stedet.

»Det ender med, at politiet finder frem til de personer, som man mener har siddet i bilen, og så løser patruljen egentlig konflikten på stedet.«

Det kunne dog se voldsomt ud med de mange blå blink, med der var ingen, der blev anholdt på stedet.

Der er dog stadig arbejde forbundet med sagen, selvom man fik talt de forskellige involverede til ro på stedet. Det fortæller vicepolitiinspektøren.

»Nu er det op til efterforskningen præcist at afgøre, hvem den rette ejermand af battet er. For man skal ikke køre rundt med et bat,« siger Søren Frederiksen.