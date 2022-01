Nordjyllands Politi har anholdt en 19-årig mand, som de over en længere periode mistænker for flere tilfælde af bedrageri.

Fra oktober sidste år og indtil nu har manden ifølge politiet taget opstilling foran supermarkeder eller andre centrale steder i byrummet, hvor han har spurgt tilfældige borgere, om de vil hæve penge til ham.

I samme ombæring har manden så givet udtryk for, at han vil give pengene tilbage til borgerne via sin netbank.

»Gerningsmanden foreviste derefter en overførsel på sin mobiltelefon, hvilket fik hans ofre til at hæve pengene til ham,« forklarer lederen af efterforskningen, politikommissær Jan Brun Sørensen, og uddyber:

»Personerne opdagede dog ikke, at han enten fremdaterede overførslen to dage, hvorefter han kunne gå hjem og aflyse overførslen, eller at han anvendte en demoudgave af en bankapp. Så pengene blev slet ikke overført.«

Denne fremgangsmåde virkede i mere end 50 tilfælde for gerningsmanden, der i forvejen er kendt af politiet.

»Men vi antager, at tallet er højere,« siger efterforskningslederen til B.T.

Bedrageriet er sket i henholdsvis Aalborg, Gistrup og Aarhus.

I Gistrup foregik forbrydelsen nær lokale supermarkeder, hvor der er hæveautomat, mens det i Aalborg skete på Budolfi Plads og John F. Kennedys Plads.

»Vi forsøgte at finde den mistænkte af flere omgange ud fra oplysninger om steder, hvor han oftest befandt sig. Det lykkedes så for os i går (torsdag, red-) – og alt foregik stille og roligt i forbindelse med anholdelsen,« siger Jan Brun Sørensen.

Han fortæller, at politiet kom på sporet af den formodede gerningsmand, da de begyndte at få flere anmeldelser om den samme fremgangsmåde. Desuden havde kollegerne hos Østjyllands Politi den selvsamme person i kikkerten.

Manden, der har adresse i Nordjylland, er fredag blevet fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Aalborg, sigtet for bedrageri. Her blev han varetægtsfængslet i 28 dage.

Den 19-årige erkender sig ifølge efterforskningslederen skyldig i alle forhold, og derfor forventer Jan Brun Sørensen, at der falder dom i sagen straks efter de 28 dages varetægtsfængsling.