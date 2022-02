En fredag nat i juni plyndrede flere ukendte mænd Simon Wulffs værksted og kørte væk på hans to dyre motorcrossere. Nu har han fået et usædvanligt tilbud.

Gennem flere led af folk, er han blevet kontaktet af det, som han mener er gerningsmændene, og tilbudt at købe den ene crosser tilbage. En crosser, som han tre uger efter tyveriet opdagede indgik i op til flere musikvideoer fra en kendt Aarhus-rapper og i en reklame for rapgruppen Shooter Gang.

»Det har været igennem én, som har fået det at vide igennem en anden, som har fået det at vide igennem en tredje, som så kender ham, som har min crosser,« siger Simon Wulff.

25.000 kroner, lød 'tilbuddet'. Noget, som provokerer ham.

Simon Wulffs motorcykel inden, at den blev stjålet. Foto: Privatfoto Vis mere Simon Wulffs motorcykel inden, at den blev stjålet. Foto: Privatfoto

»Det bliver man bare ekstra bitter over. Hvis de var blevet stjålet, og jeg aldrig havde set den igen, så havde man nok tænkt 'så lad gå', men når man så ser den ene i videoer, så bliver man provokeret, og især når de så ovenikøbet tilbyder, at du kan give 25.000 kroner for at købe din egen crosser tilbage,« siger han.

Senere sænkede de prisen til 15.000 kroner. Men heller ikke det fik Simon til at overveje at slå til.

»Det er sådan set ligegyldigt, for jeg kommer ikke til at give dem en eneste krone for min egen crosser,« siger han.

Han krydser i stedet fingre for, at politiet får at få fat i gerningsmændene, som han fortsat er overbevist om, er enten er Aarhus-rapperen Baloosh eller rapgruppen Shooter Gang, der blandt andet skal spille på Roskilde Festival til sommer.

Billede fra Shooter Gangs Instagram-profil. Foto: Shooter Gang Vis mere Billede fra Shooter Gangs Instagram-profil. Foto: Shooter Gang

»I sidste ende håber vi jo, at nogen bliver dømt eller kommer i fedtefadet, så der kan komme fokus på, at man ikke bare kan gøre sådan noget her, uden at det har konsekvenser.«

»Specielt når det er fremtrædende personer, som er i medierne, og som også nu har sin indmarch på Roskilde Festival,« siger han.

Selvom motorcyklen ikke så ud, helt som den plejede på videoerne, er han nemlig alligevel overbevist om, at det er den, som indgår der.

Alt plastikken var skiftet ud og i stedet for Simon Wulff’s nummer 23 – stod der nu skrevet ‘8210’ på skærmen. Men ellers sad alle hans dyrt indkøbte specialdele stadig på cyklen, siger han.

»Jeg kan tydeligt genkende den. Jeg er 1000 procent sikker på, at det er den. Det kan enhver med forstand på motocrosscykler se,« har han fortalt B.T. tidligere.

Henter før-efter billede...

Simon Wulff er forarget over, at rapperne i al offentlighed tager billeder med hans motorcykel, som han få dage efter tyveriet skulle have brugt til DM i motocross.

»At jeg så i en periode nærmest dagligt kan se videoer eller billeder af den, gør mig virkelig sur. De kører rundt lige foran snuden på mig. De er iskolde,« siger han.

B.T. har siden november forsøgt at få en kommentar fra Shooter Gang gennem deres management-e-mail, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. B.T. har desuden forsøgt at få kontakt til Baloosh. Han er heller ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Politiet oplyser, at de fortsat efterforsker sagen.