»Jesper, Jesper! De kører ind i butikken!«

Jesper Bak vågnede brat, da hans kone råbte.

»Jeg går ud på terrassen derude og kan se en bil, der bakker ind i butikkens facade, og så råber jeg i afmagt: Hvad fanden laver I?!«

Et rambuktyveri var i gang i Jesper Baks brilleforretning. Du kan se det ske i videoen over artiklen.

Det her syn mødte Jesper Bak lidt over klokken 23 tirsdag 29. marts. Foto: Privatfoto Vis mere Det her syn mødte Jesper Bak lidt over klokken 23 tirsdag 29. marts. Foto: Privatfoto

Tre hurtige bak og facaden er brudt op.

Butikkens røgkanon går straks i gang og gør arbejdet svært for tyvene. Man kan ane dem bevæge sig som skygger i røgen, men de er målrettede.

Briller og solbriller af luksusmærket Chanel bliver revet væk fra montren i hjørnet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 23.04. Ganske kort efter blev tyvenes rambukbil fundet efterladt ved Hellerup Station.

Om det skal ses som et tegn på, at tyveknægtene har taget flugten videre med tog, ved politiet ikke.

»Bilen er indbragt til undersøgelser, hvor der blandt andet kigges efter spor efter de personer, der måtte have været i den. Der er tale om en ældre Audi personbil,« fortæller Nordsjællands Politis pressetjeneste.

Af hensyn til efterforskningen har Nordsjællands Politi ikke yderligere kommentarer, men de appellerer til, at man kontakter politiet, hvis man ligger inde med information, der kan hjælpe til opklaringen.

Ifølge ejer Jesper Bak er der blevet stjålet dyre mærkevarebriller for op mod 250.000 kroner.

Derfor har han nu også en appel:

»Hvis man pludselig bliver tilbudt et bar billige Chanel, så skal man ikke købe dem. Det er tyvekoster.«