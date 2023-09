​Flere borgere har oplevet at modtage falske sms'er og mails, hvor svindlere udgiver sig for at være Region Hovedstaden.

​I de falske sms'er og mails er der et link, som modtageren opfordres til at klikke på, hvor der forsøges at få modtageren til at udlevere personlige oplysninger.

Det er dog vigtigt, at man ikke klikker på linket, understreger Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Hvis man alligevel er kommet til at klikke på linket og har udfyldt information, bør man øjeblikkeligt skifte kodeord i det system, man har givet informationer om.

Har man givet MitID-oplysninger, bør man skifte MitID kodeord og kontakte sin bank, lyder det fra regionen.

»Vi kan teknisk ikke forhindre, at svindlere kan producere falske sms'er og mails med Region Hovedstaden som afsender,« siger Peter Bram, sikkerhedschef for regionens Center for IT og Medicoteknologi.

»Men vi gør en stor indsats for at forebygge og handle hurtigt, når vi opdager, at der er falske beskeder i omløb.«

Ifølge Peter Bram modtog Region Hovedstaden i juli måned 9,5 millioner mails, hvor 70 procent var spam.

Disse blev dog sorteret fra af regionens spamfilter, så regionens brugere ikke modtog spammails.

»Desværre findes der mennesker derude, som gerne vil snyde folk og som laver disse falske sms'er og mails,« siger Peter Bram.